Cât de grave sunt problemele medicale ale lui Mircea Lucescu. Tehnicianul a preferat să meargă la Spitalul Universitar

Mircea Lucescu, 80 de nai, a fost internat din nou, aseară, la Spitalul Universitar din București și imediat s-au declanșat zvonuri despre starea medicală a antrenorului echipei naționale. Dinspre FRF a apărut astăzi prima comunicare oficială.

Apropiații selecționerului susțin că nu este vorba despre nimic altceva decât de o răceală care necesită antibiotice și un tratament specific.

Discuția este legată de imunitatea lui „Il Luce”, care nu poate fi precum a unei persoane de 20 de ani. Astfel, având o autoprotecție scăzută, medicii au ales să-l țină sub control, într-o rezervă.

Lucescu avea variante de a merge la Istanbul sau la Viena, pentru a se căuta, dar a preferat să meargă pe mâna doctorilor din Capitală. Analizele medicale nu au evidențiat nimic grav.

„Cei de la Universitar îmi cunosc istoricul medical”, a motivat tehnicianul motivul pentru care a ales Spitalul Universitar.

„Il Luce” a avut mai multe operații, de-a lungul timpului: una la coaste, după accidentul de tramvai, una la inimă (are implantat un stent) și una la șold (intervenția a avut loc la clinica Ponderas).

Selecționerul, mesaj prin intermediul federației

„Având în vedere informațiile apărute în mass-media în ultimele zile, în special astăzi, Federația Română de Fotbal face următoarele precizări.

Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate.

În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată", a transmis FRF.