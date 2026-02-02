Mircea Lucescu s-a întors de urgență la spital. Un fost elev susține că antrenorul a fugit din casă, deși era bolnav

Mircea Lucescu (80 de ani), selcționerul echipei naționale a României, a fost internat de urgență luni după-amiază la Spitalul Universitar din Capitală, după ce starea sa de sănătate s-a agravat brusc. Deși în ultimele zile părea să își revină, medicii au decis spitalizarea pentru investigații amănunțite. „Il Luce” a luat în calcul inclusiv să se caute în străinătate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, „Il Luce” se confruntă cu o formă severă de gripă, contactată la începutul acestui an, care nu a răspuns corespunzător la tratamentul cu antibiotice. Pe fondul unui sistem imunitar slăbit, problemele medicale s-au accentuat, iar specialiștii au considerat necesară monitorizarea sa atentă într-un cadru spitalicesc.

Internarea a avut loc în contextul unui control cardiologic de rutină, însă medicii au constatat că infecția nu a fost complet tratată. Drept urmare, Mircea Lucescu va rămâne sub supraveghere medicală cel puțin câteva zile, timp în care i se vor face analize complexe pentru a evalua starea generală de sănătate, arată fanatik.ro.

Pregătește barajul cu Turcia

Problemele medicale l-au împiedicat pe selecționer să își desfășoare activitatea obișnuită în ultimele săptămâni. Acesta a fost nevoit să renunțe la deplasarea în Antalya, unde intenționa să urmărească echipele românești aflate în pregătire, și nu a mai fost prezent nici pe stadioane.

În ciuda problemelor de sănătate, agenda fotbalistică rămâne una extrem de importantă. România va disputa la finalul lunii martie meciul de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial, împotriva Turciei. Partida este programată pe 26 martie, pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul.

În cazul unei victorii, tricolorii vor juca meciul decisiv pentru calificare pe terenul învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Starea de sănătate a selecționerului rămâne atent monitorizată, iar oficialii FRF se declară optimiști în privința recuperării sale complete înaintea duelurilor decisive ale primăverii.

„Nu poate să stea în casă”

Dănuț Lupu (58 de ani), fostul elev al lui „Il Luce” de la Dinamo, Rapid și de la Brescia, spune că tehnicanul nu are stare.

„Eu nu mă duceam la echipa națională, dar eu cunoscându-l pe nea Mircea eram sigur că o să accepte. N-avea cine să vină antrenor la echipa națională! El nu poate să stea în casă. El era bolnav de Covid, stătea cu mâna pe clanță și se certa cu doamna Neli, că vrea să plece din casă. El nu poate să stea, vrea să facă mișcare, e activ non-stop. Eu sper să treacă peste acest moment și să nu-i dăuneze nici într-un fel”, a mai declarat Lupu la emisiunea lui Ioanițoaia de pe Gsp.

După o pauză de 38 de ani, Lucescu a revenit la cârma echipei naționale, semnând un contract pe o perioadă de doi ani, cu obiectivul principal de a califica echipa la Campionatul Mondial din 2026.