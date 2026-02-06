Răzvan Burleanu s-a decis în ceea ce privește situația selecționerului României. Cine îi va conduce pe tricolori la baraj

România se va confrunta cu Turcia pe 26 martie, în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, care va avea loc în SUA, Canada și Mexic. În acest moment, este incert dacă Mircea Lucescu va fi pe banca tehnică, din cauza problemelor de sănătate recente.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a făcut astăzi, 6 februarie, declarații legate de situația selecționerului. El a precizat că Lucescu se află încă sub supraveghere medicală și va călători în străinătate pentru investigații suplimentare, iar o decizie finală privind cine va conduce echipa la baraj va fi luată până pe 20 februarie.

Termenul limită, 20 februarie: „Suntem pregătiți pentru orice!”

Burleanu a mai subliniat că FRF nu a purtat discuții cu niciun posibil înlocuitor, nici măcar cu Gică Hagi, contrazicând astfel zvonurile apărute în ultimele zile.

„Urmărim cu foarte mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant, l-am vizitat în spital și pot să vă spun așa cum ați văzut și în comunicatul oficial că starea lui medicală s-a îmbunătățit.

În continuare este internat în spital nu pentru o problemă gravă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Este sub control medical, așteptăm să fie externat. Domnul Lucescu își dorește încă o opinie medicală. Pot să vă confirm că a avut parte de cel mai înalt nivel de profesionalism din partea medicilor care l-au asistat și totodată am simțit că a fost tratat cu foarte multă căldură și emoții. Domnul Lucescu și familia lui își doresc și a doua opinie din afara țării.

„Niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României!”

În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un control medical, astfel încât în jurul datei de 20 februarie să știm exact care e situația medicală a domnului Lucescu. Prioritatea numărul 1 este starea lui medicală, după care ceea ce ne dorim ca Federație este ca selecționerul care va sta pe banca tehnică la primul meci și care ne dorim să fie Mircea Lucescu este să fie la cel mai înalt nivel. În momentul de față suntem pregătiți pentru orice scenariu. Vom merge în orice direcție de abia după ce vom cunoaște starea medicală a domnului Lucescu.

(n.r. Hagi e o variantă?) Nu aș vrea să discutăm în momentul de față despre variante pentru că nu ar fi corect față de selecționerul în funcție. Abordarea noastră a fost că atât timp cât avem un selecționer și avem toată încrederea în ceea ce înseamnă atingerea obiectivului, mai ales când vorbim și de o situație medicală, mi s-ar părea incorect să deschidem discuții cu un potențial înlocuitor domnului Lucescu. Nu știu acest lucru, pentru că nu au existat discuții, dar niciodată nu am avut antrenori români care să refuze naționala României, atunci când naționala României avea nevoie de ei. Vă asigur că echipa națională va avea pe banca tehnică selecționerul care să ducă România la Cupa Mondială!”, a spus Răzvan Burleanu.