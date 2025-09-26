Patronul din Superliga, cu contracte uriașe cu statul și umbra lui Bolojan, făcut praf de către Victor Becali. Criză de isterie: „Lasă-ne”

Victor Becali nu s-a mai abținut și l-a tras la răspundere pe Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani. Oficialul moldovenilor și-a exprimat, în nenumărate rânduri, părerea controversată despre rolul lui Elias Charalambous în vestiarul celor de la FCSB.

În prezent, Campioana României întâmpină dificultățăți majore în competiția internă. În cadrul duelului direct cu FC Botoșani, roș-albaștrii au pierdut fără drept de apel, scor final 3-1, în cadrul celei de-a zecea etape din Superliga.

Atât înaintea, cât și la finalul duelului, Valeriu Iftime, om de afaceri care deține contracte în valore de 3 miliarde de euro cu statul, a susținut vehement că Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, ar urma să fie demis din funcție, mai ales dacă FC Botoșani o va învinge pe campioană în duelul direct.

„Stai în spatele premierului și vorbești!”

Victor Becali l-a criticat pe Iftime fără menajamente. Impresarul nu înțelege de ce oficialul grupării moldovene este atât de intrigat de situația FCSB-ului.

Mai mult, Victor Becali susține că preocupările unei persoane care ocupă funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani și care face parte din coaliție ar trebui să fie cu totul diferite.

„Să vă spun ceva, am văzut atâtea comentarii, povestea cu Botoșaniul… Omule (n.r. – Valeriu Iftime), să stai tu, președinte de Consiliu Județean, sau ce o fi el pe acolo, să stai în spatele premierului și să vorbești tot timpul de Charalambous… Să îi ceri demisia lui Charalambous. Vezi, fratele meu, pe la coaliție, pe acolo, ce faci cu țara asta!

„Nu știu dacă un om politic ar trebui să fie patron de fotbal!”

Lasă-ne cu Botoșaniul și cu Charalambous, că nu e Charalambous problema țării! Dacă ești întrebat, nu răspunzi. E un om politic de acum, nu prea poți să vorbești așa! Nici nu știu dacă un om politic poate să fie patron de fotbal, dar asta e altă problemă. Eu, sincer, l-am apreciat, a făcut eforturi să țină echipa aia de la Botoșani la un anumit nivel.

Nu înțeleg ieșirile astea. Bă frate, poate are ceva personal cu omul ăsta. Du-te, frate, și spune-i în față dacă ai ceva cu el! Dar tot timpul să vorbești de altă echipă… De FCSB… mi se pare prea mult, dar e problema lui, noi doar ne dăm cu părerea. Ar trebui să facă mai mult pentru țara asta, e un om care e membru în coaliție!”, a spus Victor Becali, conform gsp.ro.