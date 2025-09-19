Continuă degringolada FCSB-ului. Campioana României cade pe loc de baraj, după eșecul cu FC Botoșani din etapa a zecea din Superliga

FCSB a pierdut fără drept de apel duelul cu FC Botoșani, scor final 3-1, în cadrul etapei a zecea din Superliga. Pentru moldoveni au marcat Andrei Dumiter (40) și Mykola Kovtalyuk (68/90+2).

Roș-albaștrii se află, în prezent, pe locul 13 în clasamentul Superligii, loc ce duce la disputarea barajului pentru salvarea de la retrogradare.

Prima șansă de gol a venit în minutul 10. FC Botoșani a atacat pe partea stângă, Țigănașu a centrat în careu, iar Papa a trimis cu capul, dar mingea a ajuns direct în brațele portarului Târnovanu.

Imediat a venit și replica FCSB-ului. Alhassan i-a pasat foarte bine lui Thiam, însă șutul atacantului a trecut pe lângă poartă. În minutul 19, Politic a pătruns în careu și a șutat periculos, dar Diaw a respins. Apoi, Alhassan a încercat un șut de la distanță, mingea lovind bara transversală. Au urmat alte ocazii pentru Mailat și Politic.

„Remontada” pentru elevii lui Leo Grozavu

Totuși, FCSB a deschis scorul în minutul 36. Thiam a centrat perfect pentru Bîrligea, care a înscris pentru 1-0. Bucuria oaspeților a durat doar trei minute. Botoșaniul a primit o lovitură liberă, Mitrov a centrat, iar Dumiter a egalat din apropiere.

După pauză, FCSB a avut două șanse prin Bîrligea și Lixandru, dar portarul Anestis a fost de neatins. În minutul 68, moldovenii au și trecut în avantaj. Mailat a pătruns în careu și i-a pasat lui Kovtalyuk, iar atacantul ucrainean a înscris la prima atingere după ce a intrat pe teren.

Scorul final a fost stabilit în prelungiri. Același Kovtalyuk a mai marcat o dată, iar FC Botoșani vs. FCSB s-a terminat 3-1.

FC Botoșani – FCSB: Echipele de start:

FC Botoșani: Anestis - Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu - E. Papa, Aldair - Mailat, Ongenda, Mitrov - Dumiter

FCSB: Târnovanu - M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Alhassan, Lixandru - Bîrligea, Fl. Tănase, Politic - Thiam.