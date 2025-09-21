Ce s-a ales de speranța William Baeten. Dat afară de la FCSB, fotbalistul abia „supraviețuiește” în Albania

În vara anului 2024, FCSB l-a transferat pe William Baeten (28 de ani) de la FCU Craiova, în schimbul sumei de 300.000 de euro. Chiar dacă a fost revelația sezonului în timpul în care a evoluat în Bănie, Capitala nu i-a priit tânărului belgian.

După 18 meciuri, Baeten a plecat de la FCSB, după ce a intrat, inevitabil, în dizgrațiile patronului Gigi Becali.

În această vară, fotbalistul și-a găsit un nou angajament. A bătut palma cu Flamurtari, grupare ce evoluează în prima ligă din Albania. Doar că, nici aici nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

Într-o lună, mijlocașul a reușit să își facă prezența în teren doar de două ori, ambele din postura de rezervă.

În prezent, Flamurtari se situează pe locul 8 din 10 în campionatul intern al Albaniei. În același timp, William Baeten, alături de Luciano Squadrone, sunt cei mai valoroși jucători din lotul albanezilor. Chiar și în acest context, William tot nu se poate impune printre titulari.

100.000 de euro de la Gigi Becali, ca să plece de la FCSB. A refuzat

În timpul petrecut la FCSB, William Baeten a înscris un singur gol, dar foarte important. Belgianul a adus calificarea echipei în turul trei preliminar al Ligii Campionilor sezonul trecut, marcând împotriva echipei Maccabi Tel Aviv. Datorită acestui gol, FCSB a primit 550.000 de euro de la UEFA.

Trebuie menționat că Baeten câștiga 20.000 de euro pe lună la FCSB. În această iarnă, a avut o ofertă de la Unirea Slobozia, dar a refuzat să meargă acolo.

„Eu am mers pe premisa asta: dacă nu ai valoare, de ce să te țin? Mai bine îți dau banii decât să mă coste energie să te antrenez. Pentru ce? Ia banii și pleacă. Le dau eu bani ca să plece. Am făcut asta și cu Djokovic, și cu Oaidă, și cu Cristea.

La fiecare am dat: ‘Ia 100 de mii și pleacă’. Pentru ce să te țin, să te mai antrenez? Lui Baeten i-am zis că îi dau 100.000 să plece. Nu a vrut. Ce să faci? Nu ai ce face. Nu a vrut.

Nu mai e acum. Expiră contractul în vară. I-am dat 100 de mii să plece și nu a vrut. Putea să ia banii de la mine și lua bani și de la Slobozia, dacă mergea acolo. Mai lua 50 de mii. El n-a vrut 150 de mii. Contractul trebuie respectat!”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.