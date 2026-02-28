Nominalizare la premiile europene. Ana Bărbosu, în cursa pentru „Gimnasta anului 2025”

Federația Europeană de Gimnastică a dezvăluit, vineri, lista nominalizărilor pentru cea de-a șasea ediție a premiilor anuale. Distincțiile vor fi acordate la cinci secțiuni: feminin, masculin, echipă, antrenori și performanță remarcabilă.

Nominalizările au fost stabilite de Comitetul Executiv al federației, iar câștigătorii vor fi aleși prin votul fanilor pe site-ul oficial al European Gymnastics.

Nominalizată la categoria feminin

În 2025, Ana a cucerit patru medalii la Campionatele Europene de la Leipzig. La doar 19 ani, ea concurează pentru premiu alături de belgianca Nina Derwael (gimnastică artistică), ucraineanca Taisiia Onofriichuk (gimnastică ritmică), spaniola Melania Rodriguez (trampoline) și germanca Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică).

„Fosta campioană europeană la juniori, Ana Bărbosu din România, s-a remarcat la Campionatele Europene de la Leipzig. La individual compus, ea a câștigat medalia de bronz, readucând țara sa pe podium, la 12 ani după medalia de argint câștigată de Larisa Iordache.

Înlocuitoare de ultim moment în finala la paralele, Ana Bărbosu și-a continuat parcursul, adăugând o altă medalie de bronz. Apoi a câștigat argintul la bârnă. Păstrându-și cea mai bună evoluție pentru final, Ana Bărbosu a executat exercițiul la sol cu stilul și grația obișnuite, câștigând medalia de aur. În tot acest timp, a studiat pentru Bacalaureat și s-a pregătit pentru mutarea la Universitatea Stanford din SUA, unde concurează acum în sistemul universitar!”, se arată în motivația celor de la European Gymnastics.

2026, anul provocărilor pentru Ana Bărbosu

Pentru 2026, Ana trebuie să gestioneze mai multe probleme legale, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a returnat cazul ei, referitor la medalia olimpică de bronz de la Paris 2024 Olympics, pentru reexaminare. În plus, românca se confruntă și cu probleme legate de absențe la întâlnirile programate cu ofițerii antidoping.

„Așteptăm să vedem exact ceea ce spun avocații. Ana are o altă echipă de avocați care o reprezintă, de data aceasta din partea universității la care este studentă în Statele Unite. Încă nu avem această comunicare oficială (n.r. - din partea AMA/WADA).

Sunt supoziții, sunt zvonuri, ea și-a luat avocați pe această speță, ea a fost informată, sunt diverse discuții pe care le vom avea când totul va fi oficial. Nu înainte, pentru că înainte putem spune ce credem noi sau ce am auzit, sau ce mi-a spus cineva care a auzit ceva. Am vorbit cu Ana. Nu este ușor!”, a spus Mihai Covaliu, președintele COSR, citat de Agerpres.