Imagini revoltătoare cu Sabrina Voinea: FRG anunță primele măsuri. Gimnasta, chemată la discuții

Scandal major în gimnastica românească, după apariția imaginilor cutremurătoare publicate de Golazo.ro, în care Sabrina Voinea este abuzată și umilită de propria mamă, fosta campioană Camelia Voinea.

Federația Română de Gimnastică a reacționat și a convocat-o pe sportivă la audieri în fața comisiei de specialitate. Decizia vine la scurt timp după ce președintele Agenției Naționale pentru Sport a cerut oficial federației să ofere o poziție clară privind situația.

Imagini dureroase din sala de antrenament

În înregistrările, vechi de câțiva ani, se observă momente tulburătoare: Camelia Voinea își forțează fiica să repete exerciții extrem de dureroase, în timp ce Sabrina plânge în hohote, cade, este ridicată și împinsă să continue, iar colegele încearcă să îi sară în ajutor.

Scenele arată un climat de presiune și agresivitate care a stârnit indignare în lumea sportului.

Federația urmează să analizeze cazul în detaliu, iar audierile vor reprezenta primul pas în clarificarea acestui episod care zguduie gimnastica românească.

„Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”, spune plângând în hohote gimnasta Sabrina Voinea.

„Vreau să vină cineva lângă mine! Nu mai pot! Mă lovesc!”, mai spune plângând fiica antrenoarei.

„Mami, pot sa fac îndreptare?”, întreabă Sabrina Voinea.

„Du-te dracului! Hai!”, îi răspunde mama ei, Camelia Voinea.

„Dar vreau să fac îndreptare!”, insistă Sabrina Voinea.

„Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?”, îi spune Camelia fiicei sale.

„Dar nu pot!”, spune Sabrina Voinea.

”Hai continuăm fără număr!”, a adăugat mama ei deloc impresionată.

„Nu mai pot! Mami, nu mai pot, sunt toată lovită!”, răspunde Sabrina Voinea.

Scandalul din gimnastica românească ia amploare. Mai multe foste sportive au ieșit public și au povestit cum au ajuns în pragul colapsului psihic din cauza abuzurilor la care erau supuse de antrenoarea Camelia Voinea.

Mărturiile lor au făcut rapid înconjurul lumii, iar presa internațională a preluat cazul, scoțând la lumină metodele agresive, intimidante și total inacceptabile folosite chiar asupra propriei fiice, Sabrina Voinea.