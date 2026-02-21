Sabrina Voinea se află la reanimare, după ce a fost operată de urgență. Mama gimnastei, în lacrimi pe holurile spitalului

Sabrina Voinea (18 ani), una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României, se află într-o stare delicată după ce a fost internată de urgență din cauza unei apendicite acute. Sportiva a fost operată rapid, iar în prezent se află sub supravegherea medicilor în secția de reanimare.

Vineri, 20 februarie, durerile puternice din zona abdomenului au determinat-o să meargă imediat la spital, unde medicii au descoperit că infecția avansase și intervenția chirurgicală nu mai putea fi amânată. Transferată la Spitalul Floreasca, gimnasta a trecut printr-o operație urgentă pentru a-i fi îndepărtat apendicele și a-i stabiliza starea de sănătate.

Momentele de la spital au fost pline de emoție și teamă

Mama sa, Camelia Voinea, a rămas permanent alături de ea, iar iubitul ei, Șerban Cotîrlan, i-a oferit sprijin moral în aceste clipe dramatice. Conform prosport.ro, Camelia Voinea a plâns neîncetat pe holurile spitalului, în speranța că fiica sa va trece cu bine peste acest moment delicat. Familia Sabrinei speră la o recuperare completă a tinerei.

„Este la reanimare în acest moment. Eu am venit să mă schimb și mă duc din nou la ea. A luat-o dintr-odată, a simțit dureri foarte, foarte mari. A avut apendicită acută, avea leucocitele 16.000. Ne-am speriat foarte tare. Acum, e important să fie ea bine!”, a declarat Camelia Voinea, conform sursei citate.

Sabrina Voinea este considerată una dintre cele mai promițătoare gimnaste ale României și a adus bucurie fanilor în septembrie 2025. La Cupa Mondială de la Paris, tânăra sportivă a obținut medalia de aur după un exercițiu impresionant la sol, fiind apreciată de arbitri cu nota 13.800.

Performanțele înregistrate de Sabrina Voinea în cariera de gimnastă:

- Cupa Mondială de la Paris 2025, aurul la sol;

- Jocurile Olimpice Paris 2024, locul 4 la sol, locul 7 cu echipa și locul 8 la bârnă;

- Campiontele Europene 2024, două medalii de argint, la bârnă și la sol;

- Cupa Mondială de la Doha 2023, două medalii de aur, la bârnă și la sol;

- Campionatele Naționale 2025, campioană la sol, bârnă și sărituri;

- Campionatele Europene de Junioare 2022, două medalii, aur la sărituri și bronz la sol.