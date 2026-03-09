search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ana Bărbosu, întâlnire de gradul zero cu Jordan Chiles, după scandalul medaliei de la Jocurile Olimpice

0
0
Publicat:

Ana Bărbosu a făcut parte din echipa Universității Stanford în confruntarea cu UCLA, condusă de Jordan Chiles. A fost prima confruntare directă a celor două gimnaste după scandalul - încă neîncheiat - privind medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024.

Ana Bărbosu i-a impresionat pe americani cu evoluțiile ei. Foto Facebook Stanford Women’s Gymnastics
Ana Bărbosu i-a impresionat pe americani cu evoluțiile ei. Foto Facebook Stanford Women’s Gymnastics

Românca și americanca s-au confruntat la paralele, unde sportiva noastră a luat cea mai mare notă din carieră la acest aparat, 9,875, rezultat care nu a fost însă de ajuns să o depășească pe Jordan Chiles, care a luat 10 curat.

La sol, cele două au fost la egalitate, fiind notate cu 9,900, la bârnă românca de 19 ani a obținut tot 9,900, iar la sărături nu a evoluat, astfel că gimnasta noastră a contribuit cu 29,675 de puncte la totalul de 197,425 - al treilea cel mai mare obținut de Stanford în NCCA în acest an. Scorul nu a fost însă de ajuns pentru victoria în fața celor de la UCLA, care au câștigat confruntarea la mustață, acumulând un total de 197,775 puncte.

Ana Bărbosu, probleme cu Agenția anti-doping 

UCLA a ajuns la opt victorii în fața rivalei din Stanford, grație vedetei Jordan Chiles, care a contribuit major la succesul echipei sale, cu un total de 39,700 puncte (10 de la paralele, 9,9 la sol, sărituri și bârnă).

Evoluțiile Anei Bărbosu nu au părut a fi afectate nici de întâlnirea cu rivala sa, nici de perioada dificilă prin care trece după ce a intrat in atenția Agenției internaționale anti-doping (WADA). Românca riscă doi ani de suspendare, după ce a ratat de trei ori, în decurs de 12 luni, întâlnirile cu ofițerii de control antidoping. Conform unor informații apărute ieri în presa americană, Universitatea Stanford ar fi plătit un avans de 300.000 de dolari avocatului Howard Jacobs, cel care a reprezentant-o pe Simona Halep în celebrul caz de dopaj, care să instrumenteze speța Anei Bărbosu.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
Tragedie în sportul românesc! A decedat un fost mare internațional, cu două prezențe la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
libertatea.ro
image
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
cancan.ro
image
Pensii mai mari în aprilie. Guvernul decide săptămână aceasta care pensionari iau bani în plus și ce sume
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Se pregătește schimbarea permisului auto în România. Ce se întâmplă după vârsta de 70 de ani
playtech.ro
image
Video. Ruşinea din cel mai bogat sector al Capitalei. Zeci de familii lăsate în noroi, în timp ce primăria lui George Tuţă cheltuie milioane de euro pe coşuri de gunoi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Termen extins pentru transferul dosarelor de pensii. Date oficiale de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
image
Istoria mai puțin știută a unuia dintre cele mai mari parcuri din București. Zona se numea Valea Plângerii și găzduia munți de gunoi care ajungeau și la 14 metri
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
Ceva de speriat! Nicole Kidman are un „telent” nebănuit – știe să facă autopsii!

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde