Ana Bărbosu, întâlnire de gradul zero cu Jordan Chiles, după scandalul medaliei de la Jocurile Olimpice

Ana Bărbosu a făcut parte din echipa Universității Stanford în confruntarea cu UCLA, condusă de Jordan Chiles. A fost prima confruntare directă a celor două gimnaste după scandalul - încă neîncheiat - privind medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024.

Românca și americanca s-au confruntat la paralele, unde sportiva noastră a luat cea mai mare notă din carieră la acest aparat, 9,875, rezultat care nu a fost însă de ajuns să o depășească pe Jordan Chiles, care a luat 10 curat.

La sol, cele două au fost la egalitate, fiind notate cu 9,900, la bârnă românca de 19 ani a obținut tot 9,900, iar la sărături nu a evoluat, astfel că gimnasta noastră a contribuit cu 29,675 de puncte la totalul de 197,425 - al treilea cel mai mare obținut de Stanford în NCCA în acest an. Scorul nu a fost însă de ajuns pentru victoria în fața celor de la UCLA, care au câștigat confruntarea la mustață, acumulând un total de 197,775 puncte.

Ana Bărbosu, probleme cu Agenția anti-doping

UCLA a ajuns la opt victorii în fața rivalei din Stanford, grație vedetei Jordan Chiles, care a contribuit major la succesul echipei sale, cu un total de 39,700 puncte (10 de la paralele, 9,9 la sol, sărituri și bârnă).

Evoluțiile Anei Bărbosu nu au părut a fi afectate nici de întâlnirea cu rivala sa, nici de perioada dificilă prin care trece după ce a intrat in atenția Agenției internaționale anti-doping (WADA). Românca riscă doi ani de suspendare, după ce a ratat de trei ori, în decurs de 12 luni, întâlnirile cu ofițerii de control antidoping. Conform unor informații apărute ieri în presa americană, Universitatea Stanford ar fi plătit un avans de 300.000 de dolari avocatului Howard Jacobs, cel care a reprezentant-o pe Simona Halep în celebrul caz de dopaj, care să instrumenteze speța Anei Bărbosu.