Olimpiu Moruțan, la Rapid: „Vreau să le arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră!”

Vineri seara, Olimpiu Moruțan a semnat oficial cu Rapid, devenind astfel noul jucător al echipei. Imediat după parafarea contractului, internaționalul român a vorbit despre factorii care l-au convins să accepte oferta clubului, despre discuțiile avute cu conducerea și despre momentele dificile prin care a trecut în ultimii ani.

Prezentarea oficială a mijlocașului ofensiv va avea loc astăzi într-o conferință de presă alături de Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului.

„Am așteptat acest moment de două săptămâni, chiar sunt fericit că sunt aici acum. A fost o perioadă lungă în care am stat și m-am gândit la oferta Rapidului, am simțit din prima un semn foarte bun din partea Rapidului. Când am văzut că am avansat în discuții, mi-am dorit și eu să vin aici.

Am fost surprins că sunt dorit de Rapid, nu mă așteptam la oferta lor. Când am auzit de Rapid, am fost fericit pentru această ofertă. Mi-am dorit să am o stabilitate, am vorbit cu domnul Angelescu, a fost un prim telefon în care mi-a explicat de Rapid, am rămas surprins și am dorit să continuăm negocierile. De când am ajuns în România nu am stat o secundă!”, a admis Moruțan, în cadrul unui interviu acordat pe pagina oficială a celor de la Rapid.

A efectuat vizita medicală. Începe antrenamentele

„Mă bucur că au ieșit analizele foarte bine, sunt pregătit de joc. De mâine o să fiu alături de ei la antrenament și mă bucur că am văzut un grup unit, niște jucători care se susțin unul pe celălalt și sperăm că putem să facem performanță în acest an. Mă cunosc cu mai mulți jucători de la naționala de tineret, cu Manea, cu Ciobi. Nu am vorbit cu niciun coleg, de mâine o să mă integrez cu ei și o să am mai multe povești cu ei!”, a mai admis mijlocașul.

Fotbalistul Rapidului a subliniat că nu se vede la final de carieră și și-a propus să revină la forma care l-a făcut remarcat: „Vreau să arăt tuturor că nu sunt un jucător la sfârșit de carieră, eu vreau să îmi recapăt forma de altă dată și să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase. Când eram în țară, eram foarte tânăr, nu eram matur, dar după câțiva ani când ești plecat gândești altfel. Cred că sunt mai motivat, vreau să progresez, asta m-a ambiționat în străinătate!”.

Dezamăgirea de la EURO 2024. Accidentarea care l-a ținut pe loc

Moruțan a povestit despre cel mai dificil moment al carierei sale, accidentarea suferită în 2024, care l-a împiedicat să participe la Campionatul European.

„Cea mai grea perioadă a fost acea accidentare, am muncit mult ca să îmi revin, să fiu într-o formă bună, au fost aproape doi ani foarte grei. Nu cred că dacă era altcineva ar fi rezistat prin ce am trecut eu, dar eu mi-am dorit, am spus că o să vină momentul să fiu 100%/ Sunt în drumul spre 100%, acum am nevoie de meciuri în picioare și după aceea sper să mă eliberez!”, a spus Moruțan.

„Abia aștept să intru cu echipa mea!”

Jucătorul a precizat că nu își poate permite o perioadă de adaptare și vrea să aducă contribuția sa cât mai rapid la obiectivele echipei: „Nu am jucat niciodată aici, dar o să am acum ocazia și sper să o fac bine și să bucur fanii. Abia aștept să intru cu echipa, sunt dornic să fiu în grup, nu mai am timp de acomodare, luni avem meci, sper să obținem un rezultat foarte bun și să ne menținem în lupta pentru titlu!”.