Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”

Olimpiu Moruțan, în vârstă de 26 de ani, se află la un pas de încheierea aventurii sale la Aris, la doar șase luni de la sosire, iar revenirea în Superliga apare ca o opțiune tot mai atractivă.

Mijlocașul român ia serios în calcul această variantă, considerând că întoarcerea în campionatul intern i-ar putea oferi mai mult timp de joc și cadrul ideal pentru a-și regăsi forma.

Obiectiv major pe termen scurt: revenirea în atenția echipei naționale

Moruțan își dorește să fie o soluție pentru Mircea Lucescu înaintea duelului crucial cu Turcia, programat pe 26 martie, la Istanbul, un meci decisiv pentru menținerea șanselor de calificare la Cupa Mondială de anul viitor. Dacă România va reuși să obțină victoria în fața turcilor, drumul spre turneul final va mai trece printr-un ultim obstacol, o confruntare programată pe 31 martie, împotriva câștigătoarei partidei dintre Slovacia și Kosovo.

Rapid și FCSB, în cursa pentru semnătura internaționalului

Rapid s-a mișcat eficient pentru a-l aduce în Capitală pe Moruțan. Giovanni Becali (73 de ani), fost agent FIFA și intermediarul fotbalistului din ultima perioadă, i-a sugerat acestuia să semneze cu giuleștenii, însă vestea a ajuns și la Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, care și el este interesat de Moruțan. Decizia finală îi aparține, așadar, mijlocașului român.

Gigi Becali ar fi fost deranjat de inițiativa vărului său, Giovanni, care i-a prezentat Rapid ca pe o opțiune mai liniștită, fără presiunea unui patron exigent. Pe de altă parte, Gigi i-a promis lui Moruțan un rol de titular garantat și vizibilitate europeană, mizând pe parcursul echipei sale în Europa League.

„Au făcut o convenție. Fiecare face ce vrea!”

În eventualitatea revenirii în Superliga, Moruțan ar veni liber de contract, astfel că nici Rapid, nici FCSB nu ar plăti vreo sumă de transfer. Ambele cluburi sunt gata să-i ofere un salariu de aproximativ 30.000 de euro lunar, plus prime de instalare și alte bonusuri.

„Cred că vreo 5 milioane de euro de la Galatasaray (n.r. Câți bani a încasat pe Moruțan). Eu l-am vrut pe Moruțan, dar a avut relații mai bune Șucu... Era cu un fin de-al meu (n.r.- Florin Vulturar, impresar) și apoi am vorbit cu Giovanni, l-a luat și l-a dus la Galatasaray. Au făcut o convenție, nu mai știu cum.

După aia m-a sunat Vulturar și m-a întrebat dacă-l vreau pe Moruțan. Am zis da și acum am văzut că e la Rapid. Asta e, eu nu mă supăr niciodată. Fiecare om face cum vrea!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.