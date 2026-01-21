O legendă a Rapidului a făcut scandal, după ce a produs un accident auto. Poliția a luat măsuri dure împotriva lui

Fostul fotbalist rapidist Nicolae Stanciu (52 de ani) este cercetat penal, după ce a provocat un accident rutier pe o stradă din Capitală.

Din primele informații, Stanciu ar fi condus băut și a intrat într-o mașină staționată. În timpul intervenției poliției, acesta a fost agresiv verbal și fizic cu oamenii legii.

„La data de 21.01.2026, în jurul orei 14:00, numitul Stanciu Nicolae, de 52 de ani, a condus autoturismul marca Toyota pe str. Dimitrie Pompeiu nr. 6, intrând în coliziune cu autoturismul marca Cupra care era staționat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 1.04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Numitul Stanciu Nicolae a fost condus la sediul INML pentru recoltare mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta a fost încătușat fiind agresiv fizic si verbal. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală”, a transmis Poliția Română.

Cel care este știut ca Na Stanciu este un fost fotbalist român care a jucat la echipe de fotbal precum Rapid București, Anji Makhachkala și FC Oradea. La Rapid a fost căpitanul echipei.