Brazilia lui Ancelotti „s-a jucat” cu Japonia. Sud-americanii au obținut biletul pentru optimile Cupei Mondiale în minutul 90+5

Brazilia vs. Japonia s-a numărat printre cele mai atractive dueluri ale fazei șaisprezecimilor de la Cupa Mondială. Partida s-a disputat pe NRG Stadium din Houston, o arenă care dispune de o capacitate de nu mai puțin de 72.220 de spectatori.

După un 2-1 de infarct cu japonezii, Brazilia urmează să întâlnească în optimile de finală învingătoarea duelului dintre Norvegia și Coasta de Fildeș, programat mâine seară, de la ora 20.00.

Ambele formații au pornit în luptă cu probleme serioase de lot. În timp ce Brazilia lui Ancelotti nu s-a putut baza pe Raphinha, aflat în recuperare după accidentarea la coapsă, Japonia s-a lipsit complet de ajutorul mijlocașului-minune, Takefusa Kubo, care a acuzat probleme serioase la genunchi.

Brazilia a câștigat grupa din care au mai făcut parte Maroc, Scoția și Haiti, încheind parcursul cu două victorii și o remiză, în timp ce Japonia a terminat pe locul secund în Grupa F, fiind depășită de Țările de Jos, dar devansând Suedia și Tunisia.

Japonia a deschis scorul, Brazilia a „închis” tabela

Brazilienii au avut mai mult posesia, încercând să deschidă scorul încă din primele minute. Bruno Guimaraes și Matheus Cunha au avut primele ocazii ale partidei, însă portarul japonez Zion Suzuki a fost la post.

Chiar dacă sud-americanii au dominat jocul, Japonia a fost cea care a dat lovitura. În minutul 30, Kaishu Sano a recuperat mingea la mijlocul terenului, a avansat fără să fie oprit și a înscris cu un șut plasat, surprinzând întreaga apărare a Braziliei. Până la pauză, brazilienii au încercat să reacționeze, însă șutul lui Vinicius Jr. nu i-a pus probleme lui Suzuki, astfel că Japonia a intrat în avantaj la vestiare.

Elevii lui Ancelotti au dat lovitura în prelungiri

La începutul reprizei secunde, Carlo Ancelotti a schimbat ofensiva și l-a trimis în teren pe Endrick. Brazilia a forțat egalarea, iar portarul Japoniei a avut mai multe intervenții importante.

Golul de 1-1 a venit în minutul 56. Casemiro a profitat de o centrare excelentă trimisă de Gabriel Magalhaes și a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap precisă.

Brazilia a continuat să atace și a fost foarte aproape de golul victoriei după o acțiune spectaculoasă a lui Vinicius, care a trecut de doi adversari înainte ca șutul său să fie deviat în bară de portarul Japoniei. De cealaltă parte, Ayase Ueda l-a testat pe Alisson, însă goalkeeperul brazilian a intervenit sigur.

Când partida părea să se îndrepte spre prelungiri, sud-americanii au dat lovitura în ultimele secunde. În minutul 90+5, după o recuperare în apropierea careului advers, Bruno Guimaraes i-a pasat decisiv lui Gabriel Martinelli, iar atacantul brazilian a înscris golul care a adus calificarea în optimile de finală.