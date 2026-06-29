search
Luni, 29 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Brazilia lui Ancelotti „s-a jucat” cu Japonia. Sud-americanii au obținut biletul pentru optimile Cupei Mondiale în minutul 90+5

0
Campionatul Mondial 2026
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Brazilia vs. Japonia s-a numărat printre cele mai atractive dueluri ale fazei șaisprezecimilor de la Cupa Mondială. Partida s-a disputat pe NRG Stadium din Houston, o arenă care dispune de o capacitate de nu mai puțin de 72.220 de spectatori. 

Brazilia - Japonia, 2-1 Foto/Sportpictures
Brazilia - Japonia, 2-1 Foto/Sportpictures

După un 2-1 de infarct cu japonezii, Brazilia urmează să întâlnească în optimile de finală învingătoarea duelului dintre Norvegia și Coasta de Fildeș, programat mâine seară, de la ora 20.00.

Ambele formații au pornit în luptă cu probleme serioase de lot. În timp ce Brazilia lui Ancelotti nu s-a putut baza pe Raphinha, aflat în recuperare după accidentarea la coapsă, Japonia s-a lipsit complet de ajutorul mijlocașului-minune, Takefusa Kubo, care a acuzat probleme serioase la genunchi.

Brazilia a câștigat grupa din care au mai făcut parte Maroc, Scoția și Haiti, încheind parcursul cu două victorii și o remiză, în timp ce Japonia a terminat pe locul secund în Grupa F, fiind depășită de Țările de Jos, dar devansând Suedia și Tunisia.

Japonia a deschis scorul, Brazilia a „închis” tabela

Brazilienii au avut mai mult posesia, încercând să deschidă scorul încă din primele minute. Bruno Guimaraes și Matheus Cunha au avut primele ocazii ale partidei, însă portarul japonez Zion Suzuki a fost la post.

Chiar dacă sud-americanii au dominat jocul, Japonia a fost cea care a dat lovitura. În minutul 30, Kaishu Sano a recuperat mingea la mijlocul terenului, a avansat fără să fie oprit și a înscris cu un șut plasat, surprinzând întreaga apărare a Braziliei. Până la pauză, brazilienii au încercat să reacționeze, însă șutul lui Vinicius Jr. nu i-a pus probleme lui Suzuki, astfel că Japonia a intrat în avantaj la vestiare.

Elevii lui Ancelotti au dat lovitura în prelungiri

La începutul reprizei secunde, Carlo Ancelotti a schimbat ofensiva și l-a trimis în teren pe Endrick. Brazilia a forțat egalarea, iar portarul Japoniei a avut mai multe intervenții importante.

Golul de 1-1 a venit în minutul 56. Casemiro a profitat de o centrare excelentă trimisă de Gabriel Magalhaes și a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap precisă.

Brazilia a continuat să atace și a fost foarte aproape de golul victoriei după o acțiune spectaculoasă a lui Vinicius, care a trecut de doi adversari înainte ca șutul său să fie deviat în bară de portarul Japoniei. De cealaltă parte, Ayase Ueda l-a testat pe Alisson, însă goalkeeperul brazilian a intervenit sigur.

Când partida părea să se îndrepte spre prelungiri, sud-americanii au dat lovitura în ultimele secunde. În minutul 90+5, după o recuperare în apropierea careului advers, Bruno Guimaraes i-a pasat decisiv lui Gabriel Martinelli, iar atacantul brazilian a înscris golul care a adus calificarea în optimile de finală.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Experiment Gândul. Ne-am „plimbat” cu troleibuzele – saună și am rezistat doar trei stații. În București încă mai sunt vehicule STB care nu au aer condiționat: „E groaznic să mergi așa” / Ce condiții sunt în noile achiziții
gandul.ro
image
Cifre ÎNGRIJORĂTOARE! Aproape 1 din 5 români, la limita sărăciei
mediafax.ro
image
Previziune sumbră pentru FCSB. Ce se poate întâmpla cu echipa lui Gigi Becali în noul sezon
fanatik.ro
image
Noul director al TPBI, George Micu, fondator de afaceri profitabile și un master la Bioterra specializat pe terorism
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Fosta noră a lui Ion Țiriac a răspuns la întrebarea incomodă, referitoare la fostul ei soț
gsp.ro
image
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
digisport.ro
image
Surpriza neplăcută de care a avut parte un român care a vizitat Thassos după doi ani: „Apa nu mai era limpede ca în trecut”
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Săli fără AC şi temperaturi infernale la BAC. De ce şi-au rescris lucrările unii elevi
observatornews.ro
image
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
cancan.ro
image
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
La ce temperatură ajunge asfaltul pe timp de caniculă. România a înregistrat cea mai călduroasă zi de iunie din istoria măsurătorilor
playtech.ro
image
FRF, mână de ajutor unui club din SuperLiga. Regulamentul, schimbat în regim de urgență
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
digisport.ro
image
Comisar-șef din Buzău, acuzat de luare de mită după ce a fost prins în flagrant de DNA
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Subiecte grele la Bac 2026. Nimeni nu se aştepta la poezie!
romaniatv.net
image
Putin pregătește ”omuleții verzi” pentru un nou război. NATO vede o amenințare reală și în creștere
mediaflux.ro
image
Cu iubita și părinții în tribune, David Popovici și-a îndreptat atenția spre altă persoană: „Știu că urmărește interviurile, vreau să îi spun că o iubesc!”
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat sportivul care caută un nou titlu la Wimbledon
click.ro
image
Mircea Radu și Raluca Olaru s-au despărțit. Divorțul a fost ținut departe de ochii publicului
click.ro
image
A rupt internetul, la numai 16 ani! Fiica lui Ionuț Dolănescu și-a moștenit bunica: „Are vocea Mariei Ciobanu!”. Piesa îți dă fiori
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
O scanare radar arată locația lingourilor și conturul epavei (© Ørsted)
Epavă veche de 300 de ani, descoperită în apropierea celui mai mare parc eolian offshore din lume
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Irinel Columbeanu are tabieturi de milionar și la azil: „Își bea cafeaua în grădină.” Interdicții pe caniculă, după cele 3 AVC-uri
image
Secretele lui Djokovic la 39 de ani: dieta și rutina zilnică a marelui campion. La ce a renunțat sportivul care caută un nou titlu la Wimbledon

OK! Magazine

image
Când ele au spus DA, au devenit nu doar soții, ci și prințese. Rochiile acestor mirese regale ne-au încântat, dezamăgit sau intrigat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte