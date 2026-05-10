O legendă a fotbalului românesc s-a hotărât să deschidă o academie de juniori. Nu mai suportă „dezastrul” din Liga1: „În CFR-Craiova nu știau să centreze!”

Ajuns la vârsta de 76 de ani, fostul mare jucător, Liță Dumitru, a analizat fotbaliștii din campionatul intern și s-a declarat dezamăgit de abilitățile expuse de aceștia, în teren, la meciurile oficiale. Dumitru a urmărit cu interes partida directă dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova și nu a fost mulțumit de ceea ce a văzut.

Cu un gând care nu îi dă pace, deja, de prea mult timp, fostul mijlocaș de la Rapid și Steaua și-ar dori să pună bazele unei acadamii de juniori în România.

„M-am întors în România pe ultima mea sută de metri. Adică, cât mai pot să fiu util. Vreau să deschid o academie, să pot să ajut. Vreau să învăț copiii să lovească mingea.

Îmi doresc din toată inima să învăț copiii să lovească mingea și să joace fotbal adevărat. Vreau să deschid o academie în care să pot să mă exprim și să ajut cât mai pot să o fac. Ce vrem de la jucătorii noștri? Am văzut la CFR - Craiova jucători care nu știu să centreze, nu știu să șuteze!”, a spus Liță Dumitru, citat de digisport.ro.

Cine a fost Liță Dumitru

Liță Dumitru este considerat una dintre figurile importante ale fotbalului românesc, cu o carieră solidă atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ca fotbalist, a evoluat la mai multe cluburi cunoscute din România, printre care Rapid București, FCSB, Politehnica Timișoara, Universitatea Craiova și CFR Timișoara. De-a lungul carierei, a reușit să câștige șase trofee, confirmându-și valoarea pe teren.

Între 1970 și 1980, a făcut parte din echipa națională a României, perioadă în care a strâns 50 de selecții și a marcat 10 goluri.

După ce a încheiat cariera de jucător, a trecut pe banca tehnică, unde a antrenat mai multe echipe din țară, printre care Poli Timișoara, Rapid București, FC Național, Jiul Petroșani, Poli Iași, Concordia Chiajna și FCSB II.