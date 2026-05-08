CFR Cluj dă cu piciorul titlului, după o evoluție lamentabilă. Craiova joacă „finala” campionatului etapa viitoare

Cu o victorie contra Universității Craiova, CFR Cluj ar fi dinamitat lupta la titlu, apropiidu-se la doar două puncte de lider. Ardelenii au fost întruchiparea cumințeniei într-un meci de totul sau nimic și, suprinzător, au mers pe a doua variantă, astfel că au ieșit din lupta pentru campionat. Oltenii dau marele examen săptămâna viitoare, acasă, cu Universitatea Cluj, singura formație care practic o mai poate depăși și deposeda de titlu.

În Gruia, a fost 0-0, după o partidă în care a fost expediat un singur șut pe poartă. Dacă în cazul Craiovei e de înțeles, ”juveții” venind să nu piardă, în cazul CFR-ului, evoluția a fost inexplicabilă. Elevii lui Daniel Pancu au jucat fără zvâc și fără vlagă, mulțumindu-se cu un punct care nu-i ajută cu nimic.

Cele două echipe au riscat foarte puţin în acest meci şi s-au anihiliat reciproc, ocaziile de poartă fiind foarte rare. Clujenii au avut cea mai mare ocazie a partidei, în min. 49, când Tidiane Keita a şutat de la 22 de metri în bară. În minutul 51, Adrian Rus a blocat cu cotul şutul lui Cordea, faza a fost analizată de arbitrajul video, dar în cele din urmă nu s-a acordat penalty, deoarece a fost ofsaid la o fază anterioară, la Lorenzo Biliboc.

Universitatea Craiova, care nu a trimis niciun şut pe poartă în acest meci, s-a văzut cu sacii în căruță. Cu două etape înainte de finalul sezonului, are 4 puncte în fața Universității Cluj (care mai are de jucat în această etapă cu Rapid) și 5 în fața lui CFR Cluj. O victorie în runda următoare, cu studenții clujeni,le-ar asigura titlul oltenilor.

Pe 13 mai, U Cluj și Universitatea Craiova joacă finala Cupei României, la Sibiu. Trei zile mai târziu, cele două formații se vor întâlni într-un meci decisiv pentru titlul din Superliga.

CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0

Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca