Startul următorului sezon de Superliga a fost amânat! Decizie de ulim moment a oficialilor FRF

Federația Română de Fotbal a decis să modifice data de start a noului sezon din Liga 1, după solicitările venite din partea cluburilor. Deși calendarul fusese stabilit anterior, acesta a fost revizuit. Astfel, campionatul va începe în weekendul 18-19 iulie, cu o săptămână mai târziu decât termenul inițial, 11-12 iulie.

Hotărârea a fost luată în cadrul unui Comitet de Urgență al FRF, unde au fost analizate și alte aspecte organizatorice.

„În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF, cu unanimitate de voturi, hotărăște:

– Aprobă solicitarea Ligii Profesioniste din 04.05.2026 cu privire la modificarea datei de începere a sezonului 2026/2027 al Superligii, în sensul începerii ediției 2026/2027 a Superligii în weekend-ul 18-19 iulie 2026, în loc de 11-12 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

– Ca urmare a deciziei de la punctul 1 de mai sus, aprobă cu unanimitate de voturi:a) Calendarul competițional al Superligii, sezonul 2026/2027 (Anexa);b) Modifică data de desfășurare a Supercupei României, aceasta urmând a se disputa în data de 11 iulie 2026, în loc de 4 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

– Aprobă modificarea datei de desfășurare a jocului de baraj pentru ultimul loc eligibil pentru participarea în competițiile europene, acesta urmând a se desfășura în data de 29 mai 2026.

– Aprobă numirea domnului Ilie Alexe în cadrul Comisiei UEFA de Dezvoltare și Asistență Tehnică (UEFA Development and Technical Assistance Committee)!”, a anunţat FRF, pe site-ul oficial.