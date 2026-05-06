FCSB cumpără pentru fotbaliști săi o „bestie” pe roți. În spate are o masă pentru jocul de cărți

Dacă pe teren mai poate prinde în acest sezon doar locul 7 în Superligă și o poziție în Conference League de pe urma parcursului din play-out, echipa FCSB lovește la capitolul imagine.

Echipa pregătită momentan de interimarul Lucian Filip (35 de ani) va beneficia de condiții de lux în noul autocar, o investiție despre cre se spune că se ridică la suma de 650.000 de euro.

I-a făcut reclamă președintele Consiliului de Administrație al bucureștenilor, Mihai Stoica (61 de ani), care a spus că echipa va face deplasarea la Sibiu, în ultima etapă din play-out cu autocarul de cinci stele.

„Șoferul nostru a plecat în Germania și va veni sâmbătă cu «balaurul», care arată bine tare. Da, e regele autocarelor! Îmi place mie cum arată așa. Sigla actuală e cu steaua în opt colțuri în mijloc, pe galben. Putem să ne jucăm cum vrem, uită-te la Chelsea, Chelsea are sigla de diferite culori, de diferite…

E mai scump decât Rolls-ul lui Gigi (n.r. râde). În primul rând, e comandă specială, am ales noi toate dotările. Am luat trei televizoare, în spate o masă unde să stea jucătorii, dacă vor să mai joace o carte, nu-știu-ce...”, a comentat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.