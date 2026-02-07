O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare

Alexandra Ianculescu, în vârstă de 34 de ani, a făcut pasul de la sportivă olimpică la creator de conținut online de succes.

După ce a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang în 2018, la proba de 500 de metri la patinaj viteză, unde a terminat pe ultimul loc, viața ei a luat o turnură neașteptată.

Situația s-a schimbat în 2020, când Alexandra Ianculescu s-a mutat din Canada în Olanda și a început să folosească o platformă online unde fanii îi pot urmări activitatea și interacționa cu ea prin abonamente lunare. Această decizie i-a adus venituri considerabile, plasând-o printre cel mai bine plătiți 0,06% utilizatori de pe platformă.

În paralel cu succesul online, Ianculescu nu și-a abandonat complet sportul

Se antrenează pentru a prinde lotul de ciclism al Canadei pentru Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 2028 și este prezentă la JO de iarnă de la Milano-Cortina, unde comentează cursele de patinaj. Astfel, Alexandra Ianculescu a reușit să transforme provocările din trecut într-o carieră diversificată și de succes.

„Am fost captivată (n.r. de patinaj) după ce am câștigat prima mea medalie de aur la 11 ani. Am schiat și am jucat tenis, aș fi putut cu ușurință să practic și aceste sporturi. Eram aproape la fel de bună ca la patinaj. Părinții mei nu aveau bani, iar patinajul era cel mai ieftin, așa că am continuat. A trebuit să lucrez la trei locuri de muncă cu jumătate de normă. A fost super greu. Am lucrat la un restaurant de sushi din mall, la un magazin patru zile pe săptămână și apoi la un alt restaurant în weekend-uri.

„Nu puteam să investesc în echipament și recuperare!”

Îmi amintesc că săream peste sesiunile de antrenament cu greutăți, mă trezeam mai devreme ca să încerc să mă antrenez pentru că trebuia să muncesc. A fost cea mai bună decizie luată vreodată (n.r. că și-a deschis acel cont). Nu puteam visa înainte la câți bani pot să investesc în echipament și recuperare. Nici în ruptul capului n-aș fi putut face asta lucrând la trei locuri de muncă, e pur și simplu imposibil. Am reușit să monetizez conținutul și este o oportunitate extraordinară de a contribui la comunitatea care m-a susținut atât de mult timp. Sunt literalmente fanii mei! E atât de ciudat să spun că am fani!

„Cu cât fac mai mult conținut, cu atât este mai bine pentru mine ca atletă!”

Cu cât fac mai mult conținut, cu atât este mai bine pentru mine ca atletă. Sunt responsabilă de propriul meu destin. Mi-a permis să mă antrenez complet, să-mi fac treaba de sportivă, să mă alimentez corespunzător, nu să mănânc fulgi de ovăz de trei ori pe zi, așa cum trebuia uneori când eram mai tânără. Sunt pur și simplu recunoscătoare că această platforma există, pentru că mi-a oferit oportunitatea de a concura și nu mi-am terminat încă visele. Am avut atât de mulți sportivi și olimpici din Marea Britanie, înotători, cicliști, care au venit la mine și mi-au cerut ajutor.

Am luat apeluri pe WhatsApp cu sportivi pe care nu i-am întâlnit niciodată pentru a le da îndrumări despre cum să facă asta. Aș fi vrut să am asta când eram mai tânără. Nu aveam rețele sociale. Idolii mei erau inabordabili!”, a declarat Alexandra Ianculescu, potrivit The Sun.