După parada lui Cristi Chivu, Zlatan Ibrahimovic a făcut și el senzație cu flacăra olimpică la Milano

După ce Cristi Chivu a purtat torța olimpică prin Milano, atmosfera a fost întreținută de o altă apariție spectaculoasă: Zlatan Ibrahimovic a participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Fostul star suedez s-a aflat printre invitații speciali care au dat startul oficial competiției.

Evenimentul aduce în Italia peste 3.500 de sportivi din aproape 100 de țări, care vor lupta, timp de mai bine de două săptămâni, pentru cele 195 de medalii puse în joc la 16 discipline.

Imaginile cu Zlatan defilând pe străzile din Milano s-au răspândit rapid online și au strâns numeroase reacții pe rețelele de socializare.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina, unde România participă cu 29 de sportivi, debutează oficial în această seară, de la ora 21:00, ora României. Deși vor fi organizate patru ceremonii de deschidere, momentul central va avea loc pe stadionul „San Siro”, casa echipelor Inter și AC Milan, liderii din Serie A.

Ediția din 2026 se remarcă și prin costul record al medaliilor

Creșterea prețului metalelor prețioase a dus la cele mai scumpe distincții din istoria Jocurilor de iarnă. O medalie de aur este evaluată la aproximativ 2.300 de dolari, în principal din cauza prețului aurului și a procesului complex de fabricație. Medalia de argint ajunge la circa 1.400 de dolari, în timp ce bronzul are un cost de producție mult mai redus, de aproximativ 5 dolari.