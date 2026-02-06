Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: 29 de sportivi români, 9 discipline. Ceremonia de deschidere are loc diseară

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: 29 de sportivi români, 9 discipline. Ceremonia de deschidere are loc diseară0
Mai este foarte puțin până la startul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, unde România va fi reprezentată de 29 de sportivi, înscriși în nouă discipline. Competițiile încep înaintea ceremoniei oficiale, însă deschiderea este programată pentru 6 februarie.
Pe parcursul a peste două săptămâni, Italia va găzdui întrecerile dedicate sporturilor de iarnă, iar delegația României, formată din 28 de sportivi și o rezervă, alături de echipele tehnice, va fi cazată în șase Sate Olimpice. Evoluțiile tricolorilor vor putea fi urmărite la TVR 1 și TVR Sport.
28 de sportivi români și o rezervă vor participa la 9 discipline sportive
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
5 sportivi (1 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva; George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica - rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu; Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea; Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan; Alexandru Ștefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit; Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehncieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehncieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund.
Cristi Chivu va purta flacăra Olimpică
Pentru prima dată la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, vor avea loc patru ceremonii de deschidere: ceremonia principală la Milano, transmisă în direct la nivel internațional, și trei ceremonii secundare, la Cortina, Livigno și Predazzo.
România i-a desemnat pe următorii sportivi ca purtători de drapel:
Milano: Julia Sauter (patinaj artistic)
Livigno: Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin)
Predazzo: Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond)
Cortina: Raluca Strămăturraru (sanie) și Mihai Tentea (bob)
Flacăra olimpică a fost purtată și de Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano.
Ceremonia principală de deschidere va avea loc astăzi, 6 februarie, de la ora 21:00, pe celebrul stadion San Siro din Milano, iar ceremonia de închidere este programată duminică, 22 februarie, de la ora 21:00, pe arena din Verona.
Evenimentul de deschidere va include spectacole susținute de artiști de renume internațional, printre care Mariah Carey, Laura Pausini, Andrea Bocelli, actorul și producătorul Pierfrancesco Favino și actrița italiană Sabrina Impacciatore.