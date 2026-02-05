Cristian Chivu (45 de ani) este pe val în Italia, țara care găzduiește Olimpiada Albă. Echipa lui, Inter Milano, este lider în Seria A, dar și calificată în semifinalele Cupei Italiei și în play-off Ligii Campionilor.

Chivu a fost desemnat să poarte torța olimpică, onoare care revine numelor merituoase din sport (printre ele se mai amestecă și cazuri ciudate, precum cel al ciclistului Marco Fertonani, prins dopat).

Reșițeanul a ajuns în această seară în Piazza Sant'Ambrogio din Milano pentru a primi torța care sosea de pe Corso Magenta. A fost al doilea om de la Inter care putat torța, după vicepreședintele Javier Zanetti, zilele trecute.

După ce a mers câțiva metri cu obiectul în mână, în uralele celor de pe margine, antrenorul de la Inter i-a înmânat torța președintelui CONI, Luciano Buonfiglio.

Chivu este al doilea român care poartă torța olimpică. Înaintea lui, la Olimpiada de Vară de la Paris, din 2024, Nadiei Comăneci i-a revenit această uriașă onoare.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina, la care România a trimis 29 de sportivi, se deschid oficial vineri seară, de la ora locală 20:00 (21:00 în România).

Vor fi patru ceremonii de deschidere, dar cea mai importantă va avea loc pe „San Siro”, arena pe care își dispută meciurile de acasă formațiile Inter și AC Milan, primele două clasate în Serie A.