„Nu e ușor să spui la revedere. Mulțumesc tenis”. Sorana Cîrstea, anunț sfâșietor despre retragerea din circuit

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și ocupanta locului 43 în clasamentul mondial, a anunțat sâmbătă, 6 decembrie 2025, că va pune punct carierei sale la finalul sezonului 2026.

Jucătoarea este în prezent a doua reprezentantă a României în ierarhia WTA, imediat în urma lui Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 39).

Până la retragere, Cîrstea își propune însă un ultim obiectiv major: revenirea între primele 20 de jucătoare ale lumii.

„Deocamdată nu este un rămas bun, ci un ne mai vedem o dată!”

Ea a explicat că a ales să continue încă un an pentru a marca cel de-al 20-lea sezon din cariera profesionistă, o performanță rar întâlnită chiar și în rândul sportivilor de top.

„Iubesc tenisul... Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi hrănesc sufletul. Dar ca orice lucru în viață, trebuie să ajungă la un sfârșit.

Anul viitor va fi al 20-lea an în turneu ca jucătoare profesionistă de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pe teren și m-au făcut să continui. Acestea fiind spuse, am decis acum că 2026 va fi ultimul meu an în circuit.

„Sunt norocoasă și recunoscătoare!”

Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui 'la revedere'. Deocamdată nu este un rămas bun, ci un 'ne mai vedem o dată'. Încă mai am multe lucruri pe care vreau să le perfecționez, am obiective și ambiții, așa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor și să închei această carieră minunată într-o notă înaltă și în termenii mei.

Ador tenisul și sunt foarte norocoasă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit și m-a învățat. Acest sport i-a permis unei fetițe de 4 ani, ținând racheta pentru prima dată, să-și trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat din plin.

Aștept cu drag toți fanii, prietenii și cei dragi alături de teren pentru un ultim dans în jurul lumii.Mulțumesc Tenis, îți voi rămâne dator pe veci. Ne vedem în 2026 și vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul necondiționat!”, a fost mesajul postat de Sorana Cîrstea, pe contul ei de pe social media.