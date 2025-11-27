Jaqueline Cristian, jucătoarea din România cu cele mai mari venituri în tenis în 2025. Cât au încasat Cîrstea și Halep

Sezonul 2025 a demonstrat că noi generații de românce pot prelua ștafeta în tenis. Singurele jucătoare din România care au intrat în Top 100 al veniturilor WTA sunt Jaqueline Cristian (27 de ani) și Sorana Cîrstea (35 de ani).

Simona Halep, care a jucat doar un turneu în acest an, rămâne în istorie ca una dintre cele mai titrate jucătoare, dar veniturile ei din 2025 au fost simbolice.

Câți bani au încasat româncele în 2025

Jaqueline Cristian: 1,13 milioane de dolari – cea mai bine clasată româncă, locul 39 WTA.

Sorana Cîrstea: 1,07 milioane de dolari.

Gabriela Ruse: 779.169 dolari.

Irina Begu: 533.392 dolari.

Anca Todoni: 384.092 dolari.

Simona Halep: doar 3.955 dolari, după participarea unică la Transilvania Open, unde și-a anunțat retragerea.

Jaqueline Cristian, prima rachetă a României

Jaqueline Cristian și-a încheiat sezonul după eliminarea de la Tokyo în octombrie și se pregătește acum pentru o intervenție chirurgicală la sept, pentru corectarea deviației.

Sportiva, care a obținut cea mai bună clasare a carierei, speră să fie cap de serie la Australian Open 2026, primul Grand Slam al sezonului viitor.

Sezonul 2025 a confirmat că româncele din noua generație sunt pregătite să ducă tenisul pe culmi înalte, iar Cristian și Cîrstea au demonstrat că pot concura la nivel înalt și în Top 100 WTA.