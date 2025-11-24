Sorana Cîrstea, în centrul atenției: apariția cu care a cucerit internetul

Sorana Cîrstea (35 de ani) a reușit să îi surprindă pe fani cu o apariție neașteptată și extrem de stilată. Departe de obișnuita ținută sport, jucătoarea de tenis a arătat că știe să impresioneze și în momentele de relaxare.

După un an plin de efort și performanțe remarcabile, Sorana a decis să se bucure de un weekend de destindere. Astfel, aceasta a participat la concertul lui Teddy Swims, unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, care a avut loc în Dubai.

Ținuta aleasă a fost una curajoasă și stylish: o cămașă oversized din denim albastru cu mâneci bufante, pantaloni scurți negri cu franjuri, ghete negre și o geantă mică, accesoriile perfecte pentru un look relaxat, dar sofisticat.

Sportiva nu a ezitat să împărtășească momentul cu fanii săi de pe Instagram, postând o fotografie alături de un scurt mesaj care surprinde perfect starea de spirit a serii.

„Îți mulțumesc pentru această noapte magică!”, a scris Sorana Cîrstea la postarea publicată pe pagina sa de Instagram.

Sorana Cîrstea, revenire senzațională în circuitul WTA

După ce în iunie se afla aproape de a părăsi Top 200 WTA, Sorana a făcut un salt impresionant până pe locul 169 și, ulterior, a urcat spectaculos pe poziția 44.

Această ascensiune fulminantă i-a adus și o nominalizare la categoria „Revenirea anului”, performanță apreciată nu doar în România, ci și de presa internațională, care a descris parcursul său ca fiind demn de un documentar Netflix.

„Nu este un lucru care să atragă atenția în sine, dar ceea ce îl face remarcabil este parcursul mai larg al anului ei. A început să să se apropie de locul 200 în clasament în 2025. Astăzi, e pe locul 44 în clasamentul LIVE. Nu este o greșeală de scriere. Patruzeci și patru. Pentru majoritatea profesioniștilor, acest tip de revenire își are locul într-un documentar Netflix, nu pe site-ul oficial WTA.

E revenirea pe care nimeni nu a comandat-o, dar pe care toată lumea ar trebui să o aprecieze. Ceea ce face ca această revenire să fie atât de interesantă este că nimeni nu a cerut-o cu adevărat. Cîrstea există dintotdeauna. A devenit profesionistă înainte ca majoritatea jucătoarelor din top 10 de astăzi să aibă smartphone-uri”, se arată pe site-ul Tennisuptodate.com.