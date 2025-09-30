Nu bate pe nimeni, dar a venit să facă regulile în România. Mandorlini are același discurs cu al fostului antrenor al CFR-ului

Antrenoul italian Andrea Mandorlini a venit în România, dar nu are rezultatele dorite și tot caută scuze. CFR Cluj n-a putut să treacă aseară de rivala locală U Cluj, scor 2-2 (2-1), pe „Cluj Arena”, în ultimul meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal. CFR are trei remize la rând în campionat, având doar un singur succes în 10 jocuri (are o restanță cu Csikszereda). Este pe locul 13, de baraj.

CFR nu a mai câștigat din prima etapă. Universitatea Cluj și CFR Cluj s-au întâlnit în principala competiție internă de 39 de ori, de 8 ori s-au impus U, de 19 ori CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate. Cu U Cluj gazdă, în 20 partide, „șepcile roșii” au reușit 4 victorii, CFR 8, iar 8 au fost remize.

„Regula under 21 este una halucinantă”

Antrenorul Andrea Mandorlini (65 de ani) pare că a băut apă după cel căruia i-a luat locul, Dan Petrescu (57 de ani). Italianul a spus care este marea nemulțumire pe care o are în legătură cu fotbalul românesc. El este scandalizat de faptul că este obligat să folosească în permanență un jucător under 21. A spus că regula trebuie să fie schimbată urgent și este de părere că echipa lui este pe drumul cel bun. „Cred că regula under 21 este una halucinantă, te condiționează. Ai jucători pe care nu poți să îi folosești. Nu cred că este o regulă bună, trebuie schimbată. Jucătorii tineri care joacă o fac pentru că sunt buni. Eu încerc să câștigăm orice meci, pare greu în acest moment, dar când vom începe să o facem, vom avea continuitate. Cred că creștem, pentru toate echipele atacanții sunt importanți. Suntem o echipă care are nevoie de timp. Suntem pe drumul cel bun, așa văd eu starea echipei”, a spus Mandorlini la final.

Gruia nu mizează pe tineri

În trecut, Dan Petrescu ura puternic regula U21, impusă de FRF la sugestia consilierului Andrei Vochin, fost jurnalist sportiv. „Eu aş face 18 echipe, 34 de etape şi e foarte bine. De ce să îmi iei puncte? Fără U21, campionat normal! Domnilor, hai să intrăm şi noi în Europa! Noi ieşim din Europa! 18 echipe ar fi fantastic, 16 cu 30 de meciuri ar fi prea puţine. Cu echipe adevărate, să vină Timişoara, Aradul, Ploieştiul. Nu înţeleg de ce vrem să complicăm cu play-off şi cu play-out", declara „Bursucul”. Lotul CFR-ului a fost alcătuit tot timpul din stranieri „copți”, unii aflați pe final de carieră, iar promovarea tinerilor n-a fost o prioritate pentru club. În aceste condiții, alcătuirea primului 11 a fost mereu o problemă la CFR. Ca o ironie însă, golul egalizator în jocul cu Universitatea a fost înscris de Lorenzo Biliboc, care are doar 18 ani și care a evoluat până acum doar la juniori, mai exact pentru grupele U19 și U20 ale celor de la Juventus Torino.