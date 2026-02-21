Confirmat! Mircea Lucescu rămâne pe banca tehnică a României. Începe pregătirea pentru barajul cu Turcia

Mircea Lucescu (80 de ani) va rămâne pe banca naționalei României și va conduce tricolorii în meciul de baraj cu Turcia, programat în luna martie.

Antrenorul s-a întors în țară vineri, după ce a efectuat un dublu control medical în Belgia. În ultimele luni, Lucescu a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății, fiind internat de trei ori la Spitalul Universitar de Urgență București.

Mircea Lucescu va continua pe banca tehnică a naționalei

Chiar și așa, selecționerul echipei naționale a României s-a întâlnit cu oficialii FRF și le-a confirmat că va rămâne alături de echipă pentru baraj. În ciuda problemelor recente de sănătate, antrenorul se simte pregătit și nu vrea să își părăsească elevii înainte de meciul decisiv cu Turcia.

„Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale!”, a transmis FRF.

Răzvan Burleanu: „Avem încredere că România revine la Mondial!”

„Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani!”, a admis și Răzvan Burleanu, președinte FRF.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off!”

„Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri.

Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea.

Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc!”, a transmis Mircea Lucescu, conform frf.ro.