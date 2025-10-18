Medalie istorică pentru România! Băieții elimină campioana en titre și sunt în semifinale la Europeanul de tenis de masă

Dacă succesul fetelor din sferturile Campionatului European de tenis de masă, contra Slovaciei (3-0) era previzibil, ceea ce a reușit naționala masculină ieri seară este fantastic! Tricolorii au trecut de Suedia, campioana europeană en titre și vicecampioana olimpică, după un meci dramatic, decis în setul decisiv.

Echipa masculină a României a scris o nouă filă de istorie în tenisul de masă românesc. Iar povestea frumoasă poate contina astăzi, de la ora 17.00, când băieții noștri întâlnesc Slovenia, pentru calificarea în marea finală a Europeanului.

Contra principalei favorite, eroii s-au numit Eduard Ionescu, Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu. Fiecare a adus câte un punct pentru România, în timp ce Anton Kallberg, numărul 17 mondial, s-a dovedit o nucă prea tare pentru tricolori, acesta câștigând cele două puncte din dreptul Suediei.

Dar să-i lăsăm pe specialiștii Federației să relateze desfășurarea unei partide de poveste: ”Iulian Chirița a fost protagonistul a două meciuri spectaculoase, în fața a doi adversari redutabili. La 0-1, el a adus primul punct României cu un joc captivant în fața lui Kristian Karlsson. Agil și mereu pregătit să furnizeze o lovitură fulgerătoare, tricolorul și-a construit jocul până la 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11), la capătul unui prim moment în care echipa României a început să spere într-o victorie.

Același Iulian Chirița a fost la înălțime și în meciul al patrulea, în care a luptat fantastic împotriva #17 mondial, Anton Kallberg. Tricolorul a jucat de la egal la egal cu nordicul, cu multe momente în care și-a impus jocul, însă cu un final care i-a aparținut adversarului, 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11).

România a trecut în avantaj, 2-1, după ce Ovidiu Ionescu a venit cu experiența și calitățile sale la masa de joc, iar veteranul echipei a continuat momentul bun cu o victorie în fața lui Elias Ranefur, scor 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6).

Eduard Ionescu, meci de infarct

Eduard Ionescu a fost cel care a deschis și a închis înfruntarea cu Suedia. În primul meci, sportivul român a intrat în ritm din a doua parte a întâlnirii cu cu Anton Kallberg, dar a pierdut, scor 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11).

Al doilea meci al său, ultimul din România – Suedia, s-a trăit la intensitate maximă și sub presiunea deznodământului sfertului de finală. Eduard Ionescu a apelat la lovituri variante și atacuri în momentul când șansa s-a ivit la masa de joc, iar din nou s-a mers umăr la umăr până în setul decisiv. Pe final, Eduard Ionescu a reușit un joc inteligent și curajos și a asigurat victoria, 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)”.

România - Suedia 3-2

Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)

Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)

Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)

Iulian Chirița - Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)

Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)