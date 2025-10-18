search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Medalie istorică pentru România! Băieții elimină campioana en titre și sunt în semifinale la Europeanul de tenis de masă

0
0
Publicat:

Dacă succesul fetelor din sferturile Campionatului European de tenis de masă, contra Slovaciei (3-0) era previzibil, ceea ce a reușit naționala masculină ieri seară este fantastic! Tricolorii au trecut de Suedia, campioana europeană en titre și vicecampioana olimpică, după un meci dramatic, decis în setul decisiv.

Echipa masculină a României a scris o nouă filă de istorie în tenisul de masă românesc. Iar povestea frumoasă poate contina astăzi, de la ora 17.00, când băieții noștri întâlnesc Slovenia, pentru calificarea în marea finală a Europeanului.

Contra principalei favorite, eroii s-au numit Eduard Ionescu, Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu. Fiecare a adus câte un punct pentru România, în timp ce Anton Kallberg, numărul 17 mondial, s-a dovedit o nucă prea tare pentru tricolori, acesta câștigând cele două puncte din dreptul Suediei.

Iulian Chiriță, zid de netrecut în fața suedezilor. Foto Facebook FRTM
Iulian Chiriță, zid de netrecut în fața suedezilor. Foto Facebook FRTM

Dar să-i lăsăm pe specialiștii Federației să relateze desfășurarea unei partide de poveste: ”Iulian Chirița a fost protagonistul a două meciuri spectaculoase, în fața a doi adversari redutabili. La 0-1, el a adus primul punct României cu un joc captivant în fața lui Kristian Karlsson. Agil și mereu pregătit să furnizeze o lovitură fulgerătoare, tricolorul și-a construit jocul până la 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11), la capătul unui prim moment în care echipa României a început să spere într-o victorie.

Același Iulian Chirița a fost la înălțime și în meciul al patrulea, în care a luptat fantastic împotriva #17 mondial, Anton Kallberg. Tricolorul a jucat de la egal la egal cu nordicul, cu multe momente în care și-a impus jocul, însă cu un final care i-a aparținut adversarului, 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11).

Fetele și băieții noștri scriu o pagină de istorie la Europenele de tenis de masă. Foto Facebok FRTM
Fetele și băieții noștri scriu o pagină de istorie la Europenele de tenis de masă. Foto Facebok FRTM

România a trecut în avantaj, 2-1, după ce Ovidiu Ionescu a venit cu experiența și calitățile sale la masa de joc, iar veteranul echipei a continuat momentul bun cu o victorie în fața lui Elias Ranefur, scor 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6).

Eduard Ionescu, meci de infarct

Eduard Ionescu a fost cel care a deschis și a închis înfruntarea cu Suedia. În primul meci, sportivul român a intrat în ritm din a doua parte a întâlnirii cu cu Anton Kallberg, dar a pierdut, scor 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11).

Al doilea meci al său, ultimul din România – Suedia, s-a trăit la intensitate maximă și sub presiunea deznodământului sfertului de finală. Eduard Ionescu a apelat la lovituri variante și atacuri în momentul când șansa s-a ivit la masa de joc, iar din nou s-a mers umăr la umăr până în setul decisiv. Pe final, Eduard Ionescu a reușit un joc inteligent și curajos și a asigurat victoria, 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)”.

România - Suedia 3-2

Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)

Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)

Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)

Iulian Chirița - Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)

Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
stirileprotv.ro
image
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze
gandul.ro
image
Explozia din Rahova. Distrigaz: Sigiliul a fost rupt din cauza unei intervenții neautorizate
mediafax.ro
image
La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”
fanatik.ro
image
Clădirile unde rectorul Daniel David și primarul Emil Boc s-au înțeles să trimită studenții la Mate-Info din Cluj nu au autorizație ISU ca unități de învățământ: „Ne-au spus că suntem generație de sacrificiu!”
libertatea.ro
image
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7”
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
observatornews.ro
image
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată din pandemia Covid
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Michael Schumacher. Anunțul momentului despre starea sa de sănătate
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în fața blocului distrus din Rahova! Momentul în care mama femeii însărcinate, moarte în explozie, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU
kanald.ro
image
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat vineri seara. Se taie salariile, indemnizaţiile, sporurile, IMEDIAT ce apare legea în Monitor
romaniatv.net
image
Vremea face ravagii! Alertă meteo de ninsori și vânt puternic
mediaflux.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
Tom Cruise, Ana de Armas foto Profimedia jpg
Tom Cruise s-a despărțit de iubita cu aproape 30 de ani mai tânără! Ce defect i-a găsit?
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor