Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Cei cinci fantastici se bat pentru aur! România e în premieră în finala Campionatului European de tenis de masă

Publicat:

România are un parcurs fabulos la Campionatele Europene de tenis de masă, găzduite de orașul croat Zadar. Dacă la fete Berni Szocs și compania ne-au obișnuit cu finalele, calificându-se pentru a 6-a oară consecutiv în ultimul act, de data aceasta eroii sunt băieții: tricolorii se bat pentru prima dată în istorie pentru medalia continentală de aur!

Ieri, fetele noastre au trecut la pas de Olanda, 3-0 și s-au calificat în finală, unde încearcă să-și ia revanșa în fața Germaniei, echipa care le-a suflat aurul la precedenta ediție. Ca de obicei, Eliza Samara, Andreea Dragoman și Bernadette Szocs și-au făcut numărul și în fața batavelor și, astăzi, de la ora 14.00, vor disputa ultimul act al competiției.

Tricolorii au dat frâu bucuriei după o prestație de excepție. Foto Facebook FRTM
Tricolorii au dat frâu bucuriei după o prestație de excepție. Foto Facebook FRTM

Pe seară, au intrat în scenă băieții. După ce în sferturile de finală au trecut de cel mai greu hop, învingând campioana europeană Suedia cu 3-2, tricolorii au defilat în semifinale în fața Sloveniei. Iulian Chirița a avut un rol crucial în primul meci, trecând de Darko Jorgic, numărul 10 mondial și vicecampionul european al probei de simplu, în 2022. Românul a produs rezultatul mare al serii, scor 3-2 (9-11, 11-7, 8-11, 11-6, 12-10), contra marelui favorit.

Pentru prima dată, România trece de semifinale

Apoi, Eduard Ionescu a dus scorul la 2-0 pentru România, după ce a câștigat un prim set echilibrat, care s-a dovedit a fi momentul psihologic al întâlnirii cu Deni Kozul. A fost 3-0 (16-14, 11-6, 11-4) pentru reprezentantul nostru, victoria fiind consfințită de veteranul Ovidiu Ionescu, care a adus al treilea punct pentru România. Împotriva lui Bojan Tokic, acesta a avut un meci fără mari emoții, încheiat tot cu 3-0 (11-7, 12-10, 11-4). Din echipa noastră mai fac parte Darius Movileanu și Andrei Istrate.

Veteranul Ovidiu Ionescu a obținut punctul final în meciul cu Slovenia. Foto Facebook FRTM
Veteranul Ovidiu Ionescu a obținut punctul final în meciul cu Slovenia. Foto Facebook FRTM

Naționala masculină a României a reușit pentru prima dată în istorie să treacă de semifinale, în 1958, 1964, 1966, 2005, 2007, 2009 oprindu-se de fiecare dată în această fază a competiției. Favorita 6 a Campionatului European va încerca astăzi, de la ora 18.00 să mai scrie o pagină magică pentru sportul românesc, contra reprezentativei Franței.

Competiția este difuzată de Antena Play, platformă cu plată. Nu este exclus ca șefii trustului să decidă să televizeze finalele pe Antena 1, însă până la această oră nu a fost făcut vreun anunț oficial.  

România - Slovenia 3-0

Iulian Chirița – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

Parcursul tricolorilor la Europeanul de tenis de masă pe echipe

Grupe: 3-0 cu Slovacia, 3-0 cu Olanda

Optimi: 3-0 cu Serbia

Sferturi: 3-2 cu Suedia

Semifinale: 3-0 cu Slovacia

Finala: azi, ora 18.00, cu Franța

Sport

