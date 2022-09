Multipla campioană Simona Radiș, despre comparația cu David Popovici: Sunt mai mult de atât

Campioanele olimpice, mondiale și europene Simona Radiș (23 de ani) și Ancuța Bodnar (24 de ani) au fost primite astăzi la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă, s-au întors luni de la Racice, Cehia, acolo unde a obținut 4 medalii mondiale de aur, relatează GSP.ro.

În prima parte a conferinței care a avut loc la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă, președintele Federației de Canotaj, Elisabeta Lipă, a comparat-o pe Simona Radiș cu David Popovici: „Cu câţi sportivi ca Simona se poate lăuda România? Simona noastră este un fenomen. Simona Radiş este David Popovici al canotajului pentru că vorbim tot de apă".

La finalul lunii iunie, în momentul revenirii în țară cu titlurile mondiale la 100 și 200 de metri liber, premierul Nicolae Ciucă i-a strâns mâna lui David Popovici pentru un total de 37 de secunde.

Astfel că Simona Radiș a fost întrebată și dacă se așteaptă ca premierului să-i ofere un tratament asemănător, având în vedere că cei doi au și titluri similare, dar a respins această comparație spunând că este convinsă că toată lumea canotajului mondial a auzit de numele ei.

„Aștept să ne întâlnim, să vedem. Eu sunt Simona Radiș, îmi păstrez numele! Mai mult decât David Popovici al apei eu sunt o Radiș Simona a canotajului românesc. Sunt convinsă că toată lumea canotajului mondial știe de mine. Fenomene sunt și continuă să apară. Nu suntem doar noi, ci toți sportivii care reușesc să cucerească medalii”, a afirmat Radiș.

Înotătorul are aur mondial și european la 100 și 200 de metri liber, iar canotoarea are aur mondial și european în probele de dublu rame și 8 plus 1.

„Mi-am dorit mult și mă bucur că mi-am îndeplinit visul. Îmi doresc ca cineva să vină din urmă și să bată aceste rezultate. Așa mă va împinge și pe mine să mă autodepășesc. Trebuie să urmeze și alte medalii. Așa cum lumea ne spune la fiecare campionat internațional, suntem de neoprit și de neînvins”, a spus Simona Radiș, despre performanța reușită alături de Ancuța Bodnar.

Ancuța Bodnar a împlinit chiar duminică, în ziua finalei, vârsta de 24 de ani: „Simona mi-a spus la mulți ani înainte și după cursă. A fost cea mai frumoasă zi de naștere. Am găsit și am avut cu mine bănuțul norocos. Ne-am dorit foarte mult să avem palmares complet. acum îl avem”.