Motivul pentru care Cristiano Ronaldo nu bea lapte și nu mănâncă făinoase. Meniul care îl ține în formă la 41 de ani

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo este legitimat la Al Nassr și aleargă spre golul 1000 în carieră. Portughezul se menține într-o formă excepțională, iar alimentația îl ajută.

CR7 adoră frigul, socotind cț-i fortifică trupul FOTO Facebook

Giorgio Barone este fostul bucătar al lui CR7. Starul portughez fuge de zahăr, despre care se știe că întreține inflamațiile în corp.

Dieta lui Cristiano Ronaldo este echilibrată. Mănâncă puțin din toate, dar este întotdeauna sănătos. La micul dejun avocado cu cafea, ouă și fără zahăr. Absolut niciodată zahăr.

La prânz, opțiunile sunt pui, pește și întotdeauna legume. Dacă are nevoie de carbohidrați, îi obține din legume, așa că nu are nevoie de nimic făcut cu făină.

Fără paste, fără pâine. Seara, mănâncă alimente ușoare, de obicei pește sau carne sub formă de file. Este întotdeauna însoțit de legume.

Lapte, nu, niciodată. Oamenii sunt singurele animale care beau laptele altor animale. Doar ființa umană continuă să bea lapte până la 30, 40, 50, 60 de ani și, în opinia mea, este greșit”, a declarat fostul bucătar al lui Cristiano Ronaldo, conform abola.pt.

