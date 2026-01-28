Alimentele anti-îmbătrânire pe care le consumă Georgina Rodriguez, viitoarea soție a lui Cristino Ronaldo

Georgina Rodriguez are 32 de ani și își întreține fizicul cu yoga, Pilates, sală de sport și cu alimente anti-îmbătrânire, toate însoțite de o disciplină de fier.

Iubita lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) alternează cardio, yoga și Pilates, cu sesiuni specifice pentru picioare, fesieri și mușchii abdominali. Îi plac exercițiile cu greutatea corporală și tonifierea profundă. Fundamentul rămâne unul singur: exercițiile fizice regulate, arată imaginile de pe rețelele sociale.

Dieta ei este simplă, dar extrem de controlată. Georgina se concentrează pe proteine ​​slabe, legume, fructe, cereale integrale și grăsimi sănătoase, evitând excesele și mâncarea nesănătoasă. Mănâncă puțin, dar des, bea multă apă și este atentă la porții. Nu urmează diete drastice: cheia este echilibrul, cu mese concepute pentru a susține antrenamentul și a menține energia pe tot parcursul zilei.

Există un aliment care nu lipsește niciodată din rutina ei zilnică: peștele, în special cel bogat în Omega-3. Georgina îl consumă în mod regulat pentru beneficiile sale asupra pielii, inflamațiilor și tonusului muscular. Ea combină acest lucru cu legume proaspete, alimente minim procesate și o bucătărie curată, despre care crede că ajută nu doar la fizicul ei, ci și la strălucirea pielii și la bunăstarea generală.