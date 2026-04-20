Cristiano Ronaldo se apropie în mare viteză de golul 1.000 în carieră. Portughezul punctează la foc automat pentru Al Nassr

Cristiano Ronaldo a deschis scorul în victoria echipei saudite de fotbal Al Nassr cu 4-0 contra formației Al Wasl (Emiratele Arabe Unite), duminică, la Dubai, atingând 969 goluri în carieră, la doar 31 distanță de borna de 1.000, după un meci în care echipa sa a ajuns în semifinalele AFC Champions League Two, scrie EFE.

Cel de-al 26-lea gol al fostului jucător al lui Real Madrid din acest sezon a venit în minutul 11, când a transformat în gol, din careul mare, o centrare de pe dreapta a lui Nawaf Boushal.

Din acel moment, Al Nassr și-a dominat adversarul și scorul a căpătat proporții după reușitele lui Inigo Martinez (24), Abdulelah Al-Amri (26) și Sadio Mane (80).

După victoria din sferturi, fază disputată într-o singură manșă, Al Nassr va juca în penultimul act cu Al Ahli Doha (Qatar), miercuri 22 aprilie la Dubai, tot într-o singură manșă, în Conferința de Vest a competiției.

În semifinala din Conferința de Est, Gamba Osaka (Japonia) a învins-o pe Bangkok United (Thailanda) după două manșe cu 3-1 (0-1, 3-0).

Finala este prevăzută pe 16 mai, la Riad sau Doha, în funcție de învingătoarea dintre Al Nassr și Al Ahli Doha.