Ce scuze a găsit Alexandru Mitriță după ce și-a păruit un adversar. Fotbalistul le-a mulțumit celor care l-au criticat

Fotbalistul Alex Mitriță (31 de ani), fost idol al Craiovei format la Viitorul, și-a tras de păr un adversar și a luat cartonaș roșu la un meci din campionatul Chinei.

Incidentul a avut loc etapa a 4-a din prima ligă chineză. Mitriță a fost eliminat pe finalul partidei pierdute de Zhejiang Professional cu 0-1 în fața lui Chongqing Tonglianglong.

Gestul a fost comis în minutul 89, când jucătorul român și-a pierdut cumpătul în urma unei faze disputate la marginea terenului și a recurs la un gest inexplicabil, trăgând un adversar de păr. Arbitrul a analizat faza cu ajutorul sistemului VAR și a decis eliminarea directă a lui Mitriță.

La scurt timp după meci, „Piticul” și-a pus cenușă-n cap. „Vreau să îmi prezint sincer scuzele pentru comportamentul din meciul de noaptea trecută.

Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și am eșuat în a mă controla! Îmi asum toată responsabilitatea. Nu acesta este modul în care mă comport de obicei.

Regret cu sinceritate modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Vreau să îmi cer scuze fanilor care mereu ne-au încurajat.

În timp ce acest incident este regretabil, voi considera că este o lecție pentru dezvoltarea personală. Am învățat din această greșeală. Mulțumesc pentru critici. Ne vedem pe teren", a fost mesajul transmis de Mitriță.