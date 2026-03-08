Debut în forță pentru Mitriță în campionatul Chinei: gol și pasă decisivă în prima etapă. Românul a decis meciul pentru Zhejiang

Alexandru Mitriță a avut un debut excelent în noul sezon din campionatul Chinei, contribuind decisiv la victoria echipei sale, Zhejiang Professional, scor 2-0, împotriva formației Qingdao West Coast, într-un meci disputat duminică, pe teren propriu.

Mitriță a fost implicat în ambele goluri ale gazdelor

În minutul 18, românul i-a oferit o pasă perfectă venezueleanului Saul Guarirapa, care a deschis scorul, reușind totodată primul său gol pentru echipa chineză. Înainte de pauză, în minutul 40, Mitriță și-a trecut și numele pe lista marcatorilor, stabilind scorul final al partidei.

Mijlocașul român a fost integralist pentru Zhejiang, în timp ce oaspeții au irosit o mare șansă de a reveni în joc, după ce ghanezul Abdul-Aziz Yakubu a ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 53.

18' GOAL!⚽️Zhejiang FC1⃣-0⃣Qingdao West CoastAlexandru Mitriță delivered a precise pass, and Saúl Guarirapa scored the opening goal in a 1-on-1 situation. The 23 yo🇻🇪ST scored on his debut for Zhejiang FC!📺LIVE: https://t.co/KJZ3uiMt4g#CSL #CSL2026 #ChineseSuperLeague pic.twitter.com/8Auu3kUbSD — HOTPOT FOOTBALL (@HotpotFootball) March 8, 2026

Ajuns la 31 de ani, Mitriță a făcut pasul în Asia anul trecut

Zhejiang a plătit aproximativ două milioane de euro clubului Universitatea Craiova pentru transferul său. Adaptarea la fotbalul chinez a fost rapidă. În sezonul precedent, românul a avut 15 contribuții decisive în 16 partide, marcând de opt ori și oferind șapte pase de gol.