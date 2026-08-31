Mirel Rădoi, cu bagajele făcute? Despărțirea de Gaziantep pare tot mai aproape: „Cei din club cunosc situația!”

Gaziantep, echipa pregătită de Mirel Rădoi (45 de ani), a cedat sâmbătă, pe teren propriu, în fața celor de la Rizespor, scor 1-2, în runda a treia a campionatului din Turcia. La doar o zi după înfrângere, antrenorul român a dat de înțeles că mandatul său la formația turcă s-ar putea încheia în curând.

Mirel Rădoi Foto: Instagram

În contextul informațiilor potrivit cărora Rădoi ar putea pleca de la Gaziantep, jurnaliștii din Turcia au luat legătura cu tehnicianul român. Acesta nu a exclus posibilitatea unei despărțiri.

„Tocmai am vorbit cu Mirel Rădoi. I-am pus câteva întrebări despre posibilitatea ca el să plece de la club. Din scurta noastră conversație, am înțeles că șansele unei despărțiri sunt destul de mari!”, a scris jurnalistul turc Ali Budak, pe platforma X.

Ce a transmis Mirel Rădoi?

„Cei din club cunosc mai bine această situație. Și o cunosc mai bine decât mine. Puterea clubului este în mâinile lor. Mulțumesc. (n.r. - Din ce înțeleg, există o problemă) Cred că a fost mereu așa... Pentru mine, cu siguranță va fi bine!”, a declarat Rădoi.

După trei etape disputate în campionat, Gaziantep se află pe poziția a 9-a, cu 4 puncte.

Mirel Rădoi, rezultate sub așteptări la Gaziantep

Mirel Rădoi a ajuns la Gaziantep în luna aprilie, după perioada scurtă petrecută la FCSB, și a condus formația turcă în 7 partide. Bilanțul său este unul modest: o victorie, o remiză și cinci eșecuri. Înțelegerea dintre antrenorul român și club este valabilă până la finalul sezonului.

Gaziantep va juca următorul meci în deplasare, împotriva lui Goztepe, pe 7 septembrie. Până la acea partidă, viitorul lui Rădoi pe banca echipei ar putea fi decis, mai ales după declarațiile care au amplificat speculațiile privind o eventuală plecare.