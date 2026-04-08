Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Ce a însemnat Mircea Lucescu pentru fotbal și fotbalul pentru Mircea Lucescu. Rednic: „Venea cu perfuzii pe bancă. Nu a lăsat pe nimeni la greu!”

Mircea Lucescu s-a stins din viață la 80 de ani, într-o seară de aprilie, care a lăsat fotbalul românesc mai sărac. Internat la Spitalul Universitar din București, unde se afla de câteva zile în comă, cel mai titrat antrenor român a plecat discret, lăsând în urmă o moștenire uriașă.

Mircea Rednic și Mircea Lucescu Foto/Facebook

Printre cei profund marcați de această pierdere se numără și Mircea Rednic, care a vorbit cu vocea frântă despre omul și antrenorul care a influențat generații întregi. Pentru el, Mircea Lucescu nu a fost doar un nume mare, ci un model de ambiție, disciplină și iubire autentică pentru fotbal.

Rednic a mărturisit că și-ar fi dorit ca cineva să-l fi convins pe Mircea Lucescu să se oprească la timp, să se desprindă de bancă tehnică a României înainte ca povara să devină prea grea. În opinia sa, poate că meciul cu Turcia nu ar fi trebuit să-l mai găsească acolo, în prima linie.

„Eram legați. Parcă lipsește ceva!”

Am fost legați peste 40 de ani. Am jucat împreună. La 18 ani am venit de la Luceafărul și a fost mai mult decât un antrenor. Omul care mi-a orientat cariera, viața. M-a ajutat să devin un om. Nici nu pot să vorbesc, îmi pare așa de rău (n.r. plângând). Mâine este ziua mea și eu stau la sicriul lui nea Mircea.

Eram legați, tot timpul mi-a dat sfaturi. Ne-a spus niște lucruri care ne-au ajutat în carieră. Un om extraordinar și unul dintre cei mai buni antrenori din istorie. Avea știința fotbalului, de a socializa cu oamenii din jurul lui, cu conducătorii, pentru că nu era ușor deloc, mai ales la vremea aia. A reușit performanțe uriașe.

Parcă lipsește ceva, apărea tot timpul la meciuri. Asta și-a dorit, fotbalul a însemnat viață pentru el. Chiar și când ieșeam la restaurant, numai despre fotbal vorbea. Nu făcea altceva, tactică, antrenamente. A trăit 100% pentru fotbal. A făcut mult bine fotbalului. Am avut discuții cu dânsul când a venit la națională, pentru că știam cum este în România.

„Dar el nu a lăsat pe nimeni niciodată la greu!”

Așa suntem noi românii, uităm repede orice. Chiar și-a dorit ca naționala să ajungă la Mondial, cu toate că era conștient că lotul nu era cel mai bun. Ok, Generația de Suflet, dar nu se poate doar cu sufletul, trebuie rezultate. E clar că meciul cu Turcia l-a afectat. A suferit, mai ales după comentariile dinainte și după meci. Eu am făcut infarct pe bancă la meciul cu Steaua, te consumă enorm. Se adună toate, an de an. Să lucrezi cu 30 de caractere diferite, toți să fie mulțumiți. Regret că nu am avut puterea să-l convingem să renunțe, dar nu puteam. Venea și cu perfuzii pe bancă. Nu voia să zică lumea că lasă echipa la greu. Dar el nu a lăsat pe nimeni niciodată la greu.

„Cei de la FRF ar fi trebuit să vorbească cu el!”

Sănătatea este mai importantă decât orice. Eu am văzut după meciul cu Turcia că avea unele probleme, nu era bine, suferea enorm și trebuia să se intervină de atunci. I s-a făcut rău când făcea analiză, pentru că se consuma. Când iei gol cum iei, e normal să te superi. Nu e vina antrenorului.

Era conștient că va fi atacat, după ratarea calificării. A rămas singur, au scăpat jucătorii și cei de la Federație. Nu vreau să intru acum în discuții. Nici nu avea nevoie de antrenor, era vorba de calificarea la Mondial. Plecasem în Belgia, dar m-am întors. Chiar vorbeam cu cei din jur, a sunat nea Mircea adunarea!”, a declarat Mircea Rednic, potrivit digisport.ro.

