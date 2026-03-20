Mircea Rednic, propunere concretă din Superliga. Când ar apărea veteranul pe banca tehnică. „Am avut trei oferte. Revin!”

Mircea Rednic (63 de ani) nu mai are echipă din august anul trecut, când a încheiat rapid experiența de la Standard Liege, după doar două luni. Tehnicianul își dorește să revină cât mai curând pe bancă și a mărturisit că, între timp, a primit trei propuneri din Superligă.

Una dintre oferte a venit în toamnă din partea celor de la FC Hermannstadt, imediat după plecarea lui Marius Măldărășanu și numirea lui Dorinel Munteanu în funcția de antrenor principal.

„Revin cât mai repede, nu din vară, dar cât mai repede. Din Liga 1 am avut trei oferte, ultima a fost de la Sibiu, dar oricum nu puteam antrena până pe 31 decembrie (n.r. anul trecut) ne mai gândim!”, a declarat Mircea Rednic, după Dinamo-Craiova, 0-1.

„Prea mulți tineri la Dinamo!”

Mircea Rednic a glumit pe seama faptului că rămâne ultimul antrenor care a adus titlul atât pentru Rapid, cât și pentru Dinamo, și a comentat, totodată, eșecul suferit de dinamoviști, joi seară, în fața celor de la Universitatea Craiova, 0-1.

„Stau şi mă gândesc... Cu bugete mari de tot şi tot n-au luat campionatul, Rednic nu e chiar aşa de rău (n.r. râde). Nu cred că mă aşteaptă ei pe mine, dar…

Craiova nu mi s-a părut extraordinară, cu toate că are un lot foarte bun. Era un moment prielnic să câştigăm. E foarte greu, foarte greu, ţinând cont şi de celelalte echipe, cele două din Cluj care merg foarte bine, care au joc consistent. Rapid… bine, una bună, una… ca în Giuleşti.

O să fie greu, dar văd că sunt probleme de lot. Şi eu sunt de acord cu tinerii ăştia, dar prea mulţi tineri. Depinde ce obiectiv şi-au propus anul ăsta, adică să creştem tineri, să-i vindem sau să facem performanţă? Dinamo îşi doreşte performanţă!”, a mai spus Mircea Rednic.