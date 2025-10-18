search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Mircea Lucescu se simte rușinat de salariul pe care îl are la naționala României: „E umilitor”

Publicat:

Naționala României a reușit duminica trecută una dintre cele mai frumoase victorii din ultimul deceniu, 1-0 cu Austria în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Atât înaintea partidei, cât și după, selecționerul Mircea Lucescu a fost în prim-plan, cu bune, dar și cu momente controversate.

Mircea Lucescu are meci de foc luna viitoare. Foto Facebook FRF

Antrenorul de 80 de ani al naționalei e din nou pe cai mari, după ce tricolorii au reintrat cu șanse mari în lupta pentru locul 2 în grupa de calificare, care duce la baraj. Acesta a oferit zilele trecute un interviu în care a fost întrebat, printre altele, despre salariul pe care îl câștigă pe banca naționalei. Antrenorul s-a ferit să-l dezvăluie, spunând că este „umilitor".

Mircea Lucescu a refuzat să dezvăluie cât încasează de la FRF, limitându-se la a sugera că este vorba despre un venit mult prea mic, având în vedere totuși că la Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit, naționala Turciei sau la Dinamo Kiev a avut remunerații impresionante.

Câștigă 360.000 de euro pe an

"E umilitor dacă îl spun", s-a mărginit să declare Mircea Lucescu, în discuția cu Fanatik. Conform unor informații neoficiale, salariul selecționerului este de circa 30.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 360.000 de euro pe an. În comparație, cel mai bine plătit antrenor din lume, la nivel de naționale, este Carlo Ancelotti, care primește 9,5 milioane de euro pe an pe banca Braziliei. Totuși, Mircea Lucescu mai are inclus în contractul cu FRF și un bonus de 200.000 de euro, pe care îl va încasa dacă va califica România la Cupa Mondială de anul viitor.

În altă ordine de idei, Federația s-a decis în privința selecționerului, care a vrut să părăsească naționala de două ori în aceste preliminarii (după meciul tur cu Austria, 1-2, și după remiza din Cipru, 2-2) și a anunțat că probabil va pleca înainte de meciurile de baraj. FRF are două variante: dacă România va obține locul secund la finalul preliminariilor, nu va accepta despărțirea de Mircea Lucescu. În cazul unui eșec cu Bosnia (15 noiembrie), echivalent cu ratarea poziției secunde în grupă, naționala va fi pregătită la baraj (care e asigurat după parcursul din Liga Națiunilor) de un alt antrenor.

loading Se încarcă comentariile...
