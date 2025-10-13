Mircea Lucescu ține România în suspans. Salvat de la demisie în ultima secundă, are în continuare gânduri de plecare

Situația pe banca tehnică a tricolorilor se menține instabilă. Mircea Lucescu (80 de ani), în pofida succesului cu Austria, și-a exprima intenția de a demisiona.

Dacă România ar fi remizat sau ar fi pierdut, cel mai probabil, antrenorul ar fi plecat. Selecționerul a declarat că va pleca dacă nu va califica echipa de pe primul loc la Campionatul Mondial. „Nu știu dacă rămân, o să vedem, eu am vrut doar să-mi fac datoria. Eu am promis că dacă nu obțin calificarea, las echipa altcuiva la baraj. Eu construiesc echipa pentru baraj acum”, a comentat tehnicianul de 80 de ani.

Este fericit că echipa a răspuns la comenzile sale. „E ce am cerut eu, ce am vrut să facem, să avem un comportament rațional. Au avut agresivitate, atitudine, s-au ajutat între ei, comunicarea fantastică. Au știut ce trebuie să facă în teren. Nicio minge nu ne-a surprins, ca la Viena, nu au putut folosi mingea lungă. Lucruri pe care le-am pregătit noi bine, și cu secvențe video. Au contat discuțiile purtate cu băieții, au dat roade.

Am avut șansă, dar golul l-am construit, cu Ianis, cu Man. Austriecii ies la pressing și pierd marcajul. Acolo a apărut Ghiță extraordinar. El a mai marcat și în Germania, și în Polonia, știa unde trebuie să fie, cum să rezolve faza. E un rezultat bun, dar contează jocul, am dominat categoric. Duelurile, pe care mereu le pierdeam, de data asta le-am câștigat pe toate.

Și Dragomir, și Marius Marin au jucat bine, și Ianis, care și-a luat rolul de căpitan în serios, a alergat, a fost inteligent, s-a luptat ca un adevărat căpitan. Sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor, Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm, liniștit, Bîrligea a făcut o demonstrație de forță în atac. Lucruri pozitive, dar victoria e importantă dacă mai aduce alte victorii”, a spus Mircea Lucescu.