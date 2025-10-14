FRF nu-i dă drumul din brațe lui Mircea Lucescu. Selecționerul, bănuit că se alintă public

FRF a decis soarta lui Mircea Lucescu după ce selecționerul a anunțat că pleacă dacă nu califică naționala la Campionatul Mondial fără baraj, adică să prindă locul 1 în Grupa H, situația aproape imposibilă.

Anunțul lui „Il Luce” nu a creat panică la Casa Fotbalului. Imediat după victoria cu 1-0 în fața Austriei, Lucescu și-a reafirmat promisiunea publică, sugerând că, în lipsa calificării directe din grupă la Cupa Mondială 2026, ar prefera să plece:

„Eu am promis că, dacă nu obțin calificarea asta, las pe altcineva să joace barajul. Dar, până atunci, trebuie să construiesc o echipă care să joace barajul”, a declarat selecționerul.

Conform surselor digisport.ro, Federația Română de Fotbal a clarificat rapid situația: Nu se pune problema plecării. România continuă cu Lucescu, inclusiv pentru barajul de calificare.

Aceleași surse afirmă că singurul scenariu în care s-ar produce o ruptură ar fi o cerere expresă de demisie din partea antrenorului, dar Federația nu crede că acest lucru se va întâmpla, având în vedere obiectivul său de a "construi o echipă de baraj."

Misiunea calificării directe

Deși obiectivul realist este locul doi (luptă cu Bosnia, care are 13 puncte), Lucescu încă vizează calificarea directă (locul 1, deținut de Austria, 15 puncte).

Pentru a realiza "miracolul", România trebuie să le învingă pe Bosnia și pe San Marino, în timp ce Austria ar trebui să nu câștige cu Cipru.

Cu un egal în Austria - Cipru, România ar avea nevoie apoi de o victorie bosniacă la Viena. Există și varianta puțin probabilă a unui eșec austriac cu Cipru. De asemenea, "Tricolorii" trebuie să obțină un golaveraj cât mai bun, în special în fața lui San Marino, meci crucial pentru o eventuală departajarea la golaveraj.

În acest moment Bosnia are +8 iar România +5.