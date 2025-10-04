Mircea Lucescu s-a hotărât, în sfârșit, să facă revoluție la națională. Convocări surpriză pentru meciurile cu Moldova și Austria

Echipa națională a României va disputa, în luna octombrie, două partide: un amical, cu Moldova (9 octombrie), dar și partida cu Austria, din preliminariile CM 2026, pe data de 12.

Sâmbăta aceasta, 4 octombrie, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul României pentru „dubla” cu Moldova și Austria.

În comparație cu meciurile anterioare, cu Canada și Cipru, Mircea Lucescu a inclus în lot 10 jucători noi: Ionuț Radu, Cristi Manea, Lisav Eissat, Kevin Ciubotaru, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Cătălin Cîrjan, Valentin Mihăilă și Louis Munteanu.

Dintre aceștia, Lisav Eissat, Cătălin Cîrjan și Kevin Ciubotaru fac parte pentru prima dată din echipa națională.

Comparativ cu ultima convocare, opt fotbaliști nu mai apar pe lista lui Lucescu: Horațiu Moldovan, Deian Sorescu, Nicușor Bancu (suspendat), Adrian Șut, Nicolae Stanciu (accidentat), Olaru, Mitriță (care a renunțat la echipa națională) și Drăguș (accidentat).

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI:Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI:Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI:Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI:Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).