Mircea Lucescu îl readuce la națională pe Ianis Hagi. Lista lărgită a selecționerului pentru duelurile cu Moldova și cu Austria

Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lista preliminară de stranieri pentru partidele din luna octombrie: amicalul cu Moldova (9 octombrie) și duelul cu Austria (12 octombrie) din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

România - Moldova se va disputa joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul România - Austria va avea loc trei zile mai târziu, pe 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

Premiera Eissat

„Il Luce” menține majoritatea numelor convocate și la precedentele acțiuni ale „tricolorilor”. Lisav Eissat (20 de ani), jucător ce a obținut recent cetățenia română, apare, în premieră, pe lista preliminară de stranieri. Fotbalistul de la Maccabi Haifa a jucat șase partide în actualul sezon.

Lisav Naif Eissat este un fundaș central de picior stâng ce măsoară 1,87 metri înălțime și are deja un meci pentru Israel U21. A adunat deja șase apariții pentru prima echipă a lui Maccabi Haifa – patru în Conference League și două în campionat. Pentru echipa U19 a bifat alte șapte partide, inclusiv în UEFA Youth League.

În sezonul trecut a fost împrumutat la Hapoel Hadera, unde a strâns 28 de meciuri și a marcat de trei, confirmându-și polivalența: pe lângă poziția de stoper central, poate juca și mijlocaș defensiv sau fundaș stânga.

Ianis Hagi revine și el pe lista echipei naționale, după ce a ratat ultima acțiune. Mijlocașul ofensiv al României a semnat în această vară în Turcia, cu Alanyaspor. Fiul „Regelui” a bifat în week-end primul joc ca titular.

Toate cele 9 nume noi convocate de „tricolori” pentru această acțiune sunt: Ionuț Radu, Ionuț Nedelcearu, Radu Drăgușin, Lisav Eissat, Vlad Dragomir, Olimpiu Moruțan, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Florinel Coman. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior, conform frf.ro.

Lista preliminară cu 22 de fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).