Avertismentul lui Mircea Lucescu după ce Alexandru Mitriță și-a închis singur ușa naționalei. Jucătorul i-a răspuns instant

Alexandru Mitriță (30 de ani) a uluit luni, atunci când a anunțat că a luat decizia de a se retrage de la echipa națională, punând hotărârea pe seama distanței foarte mari dintre România și China, deși la mijloc ar fi motive de ordin sportiv, anume faptul că nu este folosit de antrenor.

Marți dimineață, olteanul a revenit cu un nou mesaj, pe pagina personală de Instagram, textul fiind cu direcție precisă către selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), care îl avertizase să nu regrete decizia luată.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. (...) A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel”, a transmis Lucescu, după decizia lui Mitriță.

Extrema stângă a revenit și a scris marți dimineață un mesaj scurt, în limba engleză, în secțiunea „Insta Story”, ideea pornind de la sentimentul de regret, cel invocat de Lucescu în discursul lui. „Fără regrete în viață. Doar lecții învățate”, a scris „Piticul”.

Lucescu l-a uitat pe margine pe Mitriță, la meciul recent cu Cipru, scor 2-2, de la Nicosia, deși naționala avea nevoie să marcheze. Naționala este pe locul 3 în grupa de calificare la Mondiale, după Bosnia și Austria, ambele cu câte 12 puncte.