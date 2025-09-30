Îl ține Mircea Lucescu în brațe pe Ianis Hagi la echipa națională? Răspunsul selecționerului indică cine este șeful la lot

Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat luni lotul preliminar al stranierilor pentru acțiunea de luna viitoare, amicalul cu Moldova (9 octombrie) și meciul oficial cu Austria (12 octombrie).

Pe listă de află și Ianis Hagi (26 de ani), deși acesta nu și-a câștigat un post de titlular la Alanyaspor, pentru care a semnat după câteva luni în care a făcut pregătirea cu Farul, echipa tatălui său.

Selecționerul susține că Ianis este unul dintre liderii echipei și că „unește” grupul, conform spunselor lui Lucescu senior. Practic, jucătorul este cel care îi oferă o mână de ajutor antrenor, chiar și când nu joacă, dacă îi dăm crezare lui „Il Luce”.

„Am fost și la Istanbul să-l văd pe Ianis Hagi. Se simte că trei luni nu a jucat, dar a pus în joc tot ceea ce îl caracterizează și mai ales precizia paselor. Mai are de lucrat, am și discutat cu el, are încă de recuperat din punct de vedere fizic.

E în creștere, dar să nu uităm că el nu joacă de trei luni. Pregătirea care a făcut-o cu Farul a fost mai superficială, știind că nu joci nu dai absolut totul. E un jucător extrem de util pentru echipa națională, e un jucător care iubește foarte tare echipa națională, iar asta vine de la taică-su în primul rând care a știu să-i transmită această responsabilitate și această dragoste.

Sperând că va juca meci de meci, va veni în grupul echipei naționale care are nevoie de el. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul. Nu știu în ce măsură va fi folosit, vom vedea și lucrul ăsta”, scrie fanatik.ro.

De la cele două meciuri va absenta, cu siguranță, Alexandru Mitriță, 30 de ani, care s-a retrs de la națională. Fostul jucător al Craiovei se afla pe lista lui „Il Luce”.