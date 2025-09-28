Ghinionul se ține lanț de echipa națională a României. Denis Drăguș, accidentat, poate pierde duelul cu Austria

Cu doar o săptămână înaintea reunirii echipei naționale, Mircea Lucescu a primit o veste teribilă, semnificativă pentru demersul tricolorilor în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2026.

România va da piept cu Austria în exact două săptămâni, însă prima reprezentativă nu se va putea baza pe serviciile lui Denis Drăguș.

Atacantul, de obicei titular la națională, s-a accidentat în cadrul unei partide disputate de către echipa sa de club, Eyupspor, cu Gaziantep, în Super Lig.

Duelul cu Austria (12 octombrie) este singura partidă ce va fi disputată de către tricolori în luna octombrie, meciul cu Moldova, programat pe 9 octombrie, reprezentând doar un joc amical. România este aproape sigură de calificarea în play-off-ul Campionatului Mondial, având în vedere că elevii lui Mircea Lucescu au câștigat grupa în cadrul ultimei ediții a Ligii Națiunilor.

„La un duel, pe un sprint, a cedat!”

Denis Drăguș a suferit o accidentare la bicepsul femural și ar putea sta departe de teren pentru următoarele șase săptămâni.

„El vrea să dea totul la fiecare meci, a făcut un sprint foarte lung, iar în luptă cu un adversar s-a dezechilibrat, a călcat tare în pământ și a simțit ceva în spate, pe bicepsul femural. Vedem ce se va întâmpla, poate va merge la Marijana Kovacevic. Să vadă despre ce e vorba. Este o leziune musculară, a suferit-o în minutul 80, 80 și ceva. Am vorbit ieri cu el, eu văzusem faza. La un duel, pe un sprint, a cedat. Acum problema se pune dacă e și pe tendon. Dacă ar fi numai pe musculatură, cu siguranță va pleca la Marijana, și sperăm ca în câteva zile să fie ok. Știu că a vorbit și cu Mircea Lucescu ieri, după meci. A văzut partida. Făcuseră 0-0 acasă, o confruntare destul de grea.

Eu am o relație foarte bună cu ea de când antrenam în zona Golfului, îi trimiteam toți jucătorii. Am vorbit deja cu ea, așteptăm astăzi să-l trimitem pe Denis la rezonanța magnetică, iar dacă nu e afectat tendonul, cu siguranță Marijana va interveni și în câteva zile îl va reface.

„Vom vedea cât este de grav!”

Dacă e afectat tendonul va lipsi între 4 și 6 săptămâni, depinde de gravitate. Am vorbit cu el imediat după meci. Mi-a spus că îl durea când călca. La accidentări de genul trebuie să aștepți 24 de ore, nu poți să faci imediat testele respective.

Astăzi vom vedea exact durata accidentării și cât este de grav. Dacă e afectat tendonul, stă cel puțin o lună. Când am lucrat împreună la Gaziantep îi ziceam să se mai menajeze, el la fiecare antrenament dădea totul. Este un tip care nu trădează niciodată, are niște cifre la antrenament de zici că erau cifre de joc!", a declarat Marius Șumudică, fostul antrenor al lui Drăguș, de la Gaziantep, conform fanatik.ro.

România se situează la cinci puncte în spatele Austriei și Bosniei, în ierarhia Grupei H. Austria, pe de altă parte, are un meci mai puțin disputat. În acest context, orice rezultat în afară de victorie ar putea scoate definitiv România din lupta pentru poziția secundă în clasament.

Lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Moldova și cu Austria

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).