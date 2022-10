Mihai Stoica, „urecheat“ de Gigi Becali în public: „Trebuia să-mi zică «da, domnule!»“

Gigi Becali „fierbe“ după rezultatele modeste din acest sezon, fără nicio legătură cu investițiile făcute în transferuri. Chiar dacă amatorismul instaurat de patron la club, de ani buni, e explicația din spatele acestor contraperformanțe, Becali continuă să arunce vina pe alții. Iar mai nou în vizorul său a intrat și managerul Mihai Stoica.

După înfrângerile usturătoare cu Silkeborg, 0-5 în deplasare și 0-5 acasă, Becali a insistat pe ideea că Stoica nu mai are niciun cuvânt în privința achizițiilor, fiindcă, în trecut, când a avut putere de decizie, a dat-o în bară. În replică, Meme s-a dezlănțuit la Orange Sport, unde are calitate de expert, și a înșirat numele unor fotbaliști aduși, în trecut, la recomandarea sa. Bineînțeles, nu toți au fost transferați la cererea lui Stoica, iar exemplul Cyril Thereau, descoperit și transferat de Cosmin Olăroiu, e elocvent, în acest sens.

Revenind la Gigi Becali, acesta s-a enervat și mai mult, când a văzut ultimele declarații date de Mihai Stoica. Motiv pentru care, astăzi, l-a mai atacat o dată, în cadrul intervenției sale la Pro Arena, la emisiunea „Ora Exactă în Sport“, moderată de Mihai Mironică.

Ce a spus Gigi Becali?

*Eu nu mă cert și nu mă împac cu angajații mei. Cu el (n.r. – Mihai Stoica) era altă situație, aveam o prietenie mai aparte, dar trebuie să reglăm niște lucruri. Eu nu mă mai pot supăra, că e greu, dar, dacă oamenii fac niște lucruri și îmi dau seama că unii oameni, fără să-și dea seama, nu că vor, dar eșuează și abuzează, eu iau măsuri! Iau măsuri cu tine, ca să fim și mai buni prieteni.

*Am făcut asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit (n.r. – Mihai Stoica). Am zis că e un foarte bun manager, un foarte bun conducător și așa e! Și am zis și ce nu e, iar el a sărit. În loc să spună da, domnule, am făcut aia. El (n.r. – Mihai Stoica) trebuia să zică: „Domnule, uite care e treaba, dacă asta e opinia patronului, asta e, fac și eu ce pot“.

*Eu am spus că e cel mai bun conducător, cel mai bun psiholog, știe să conducă oameni, am spus la superlativ. Și singurul lucru pe care l-am spus, am zis că n-are darul, nu că n-are habar, că n-a primit darul să aibă ochi la jucători. Nu e o jignire asta.