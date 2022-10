Gigi Becali, prăpăd la TV: Trei jucători, out de la FCSB! Dică, umilit încă o dată

FCSB a trecut peste coșmarul cu Silkeborg din Conference League, de la care a luat zece goluri în două partide, și a obținut, duminică seară, al treilea succes la rând în Superliga. Grație victoriei cu UTA, scor 2-1, echipa a urcat pe locul 7, la două puncte poziția a 6-a, ultima care duce în play-off. Cu precizarea că FCSB a disputat doar 12 partide, pe când formațiile din Top 6 (excluzând CFR Cluj) au toate 13 sau chiar 14 meciuri bifate deja.

Deși echipa a început să lege victoriile în campionat, Gigi Becali nu e mulțumit pe deplin! De fapt, eșecurile din Europa l-au convins că e timpul să facă o curățenie masivă la nivelul lotului. De aceea, în intervenția sa de astăzi la Pro Arena, în cadrul emisiunii „Ora Exactă în Sport“, patronul FCSB a anunțat, public, numele celor trei fotbaliști trași pe linie moarte!

Potrivit sport.ro, site-ul canalului Pro Arena, în vizorul lui Becali au intrat niște jucători care, oricum, au evoluat destul de puțin, în acest sezon. De criticile patronului n-a scăpat nici antrenorul Nicolae Dică. Acesta a fost umilit, încă o dată, după ce Becali a spus, răspicat, că echipa avea un joc pe placul său cu Toni Petrea pe bancă, înaintea venirii lui Dică!

Ce a spus Gigi Becali la Pro Arena?

*Bouhenna, Dulca și Rusu vor pleca sau vor rămâne, dar nu vor mai fi în lot. Eu nu-mi bat joc de nimeni. Respect contractele. Dacă vor să rămână, pot să o facă dar nu vor mai juca.

*Oaidă e folositor echipei. Când vrei mai multă siguranță trebuie să joci cu el, e agresiv, deposedează, nu e extraordinar, dar e folositor.

*Omrani are el calitate, dar până dă el mingea, trece baba cu colacii. El juca altceva la CFR, ținea mingea, dădea pasa când trebuie.

*Am fost la echipă, am zis că nu vorbesc de trecut, mă interesează viitorul și viitorul înseamnă să avem posesie, să câștigăm meciurile și puncte. „Mă interesează posesia, nu aveți posesia”, asta am transmis echipei.

*La fiecare în parte, de fapt i-am lăudat pe majoritatea, am zis că nu mai vreau să jignesc, să supăr oameni... Dar am și spus că „unii dintre voi nu veți mai face parte din lot, eu respect contractele”.

*De Tamm și Dawa sunt mulțumit, am vorbit cu fiecare în parte, nu sunt ei acum Sergio Ramos...

*Lui Olaru i-am zis că n-am ce să-i spun, că își dă viața pe teren.

*Lui Tavi (n.r. – Octavian Popescu) i-am zis: Nu mai ești fotbalist, dar nu știu ce se întâmplă, nu mai ești ăla care ai fost.

*Lui Coman (n.r. – Florinel Coman) i-am zis că și-a revenit, trebuie să devină din ce în ce mai bun, să fie ăla care a fost.

*Toni Petrea ştie să facă posesie, mie îmi plăcea de el, făcea echipa posesie. Când a plecat, eu m-am rugat de el să nu plece. După ce ne-am calificat în Europa, în turul următor, i-am dat mesaj şi i-am mulţumit pentru ce a făcut. El mi-a zis de atunci că trebuie să producă un şoc la echipă, dar el a făcut treabă. Cu Toni Petrea, dominam toate meciurile.

*Normal că e şi de la antrenor (n.r. – ce se întâmplă acum la FCSB), că unii jucătorii nu mai au acum aceleaşi evoluţii. Eu i-am zis lui Dică să facă alt model de antrenament, mi-a spus că are încredere în ce face el, mi-a spus că, dacă vreau să-l dau afară, că pleacă el singur. Dar i-am spus că nu e vorba de aşa ceva, oamenii care au avut realizări, la mine nu vor fi umiliţi niciodată. I-am spus lui Dică să nu plece acum, trebuie să câştige.