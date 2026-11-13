MM Stoica explică ce s-a întâmplat între el și Reghecampf: „Voia să mă convingă să rămân!”

Plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB a venit într-un moment neașteptat, la scurt timp după ce Laurențiu Reghecampf a revenit pentru a treia oară pe banca tehnică a formației roș-albastre.

Mihai Stoica a plecat de la FCSB Foto: Profimedia

MM a încheiat astfel o colaborare de 21 de ani cu clubul, iar despărțirea a stârnit numeroase discuții în jurul relației sale cu noul antrenor.

Deși cei doi au lăsat mereu impresia că se înțeleg foarte bine, în ultimele zile au apărut speculații potrivit cărora Reghecampf ar fi avut un rol în plecarea fostului oficial. Aceste ipoteze au fost alimentate și de schimbările făcute de tehnician în staff: Alin Stoica și Lucian Filip, doi antrenori secunzi apropiați de Mihai Stoica, nu au mai fost păstrați în echipă.

L-a „săpat” Reghecampf pe MM Stoica la FCSB?

În cele din urmă, Mihai Stoica a decis să lămurească lucrurile și să ofere propria versiune despre ceea ce s-a întâmplat la FCSB.

„(n.r. – Te-a lucrat Reghe?) Nu a contribuit Reghe. El a renunțat la Alin Stoica spunându-i lui Gigi că n-are nevoie de el. Doar a spus că are nevoie de el, pentru că știa că eu țin foarte mult la Alin și pot să înțeleg asta. Pentru că el probabil că vrea altceva de la un antrenor secund. Aici s-a creat o foarte mare confuzie. Alin Stoica și cu Lucian Filip nu sunt ‘oamenii mei’. Au rămas când ne-a fost foarte greu, când Elias a plecat, Pinti a plecat.

A venit Mirel cu staff-ul lui, ei n-au mai avut loc. Au avut oferte, dar n-au plecat. Iar pentru mine loialitatea este extrem de importantă. Dar nu erau oamenii mei că-mi spuneau mie ce se întâmpla la bază. Păi ce să-mi spună? Că eu eram permanent acolo. Faptul că a renunțat la Alin Stoica și la Filip nu am luat-o ca pe un afront. Pur și simplu e normal ca fiecare să-și facă staff-ul lui. Eu am crezut că îl pot ajuta”, a explicat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

De ce nu au mai ținut legătura MM Stoica și Reghe

Mihai Stoica a recunoscut că nu a mai luat legătura cu Laurențiu Reghecampf de când a părăsit clubul. Fostul oficial a explicat că preferă să evite discuțiile încărcate emoțional și că nu se simte confortabil în momentele de despărțire. MM a ținut însă să precizeze că tehnicianul nu a avut nicio implicare în decizia sa de a pleca. Mai mult, potrivit relatării sale, Reghecampf a încercat chiar să-l răzgândească și a insistat să aibă o discuție între patru ochi, în speranța că îl va convinge să rămână la FCSB.

„N-am vorbit cu el zilele astea. Marți mi-a dat un mesaj, dar după nu mi-a mai dat. M-a mai sunat, dar nu aveam ce să vorbesc. Ieri am vorbit cu Gigi și seara târziu am mai vorbit cu câțiva jucători. Reghe nu își dorea sub nicio formă să plec. A vorbit cu Gigi și i-a zis că vrea să ne întâlnim pentru a mă convinge să rămân. Nu am vorbit pentru că nu prea îmi plac despărțirile. Marius Baciu este un băiat excepțional, dar nu am vorbit cu el după ce a plecat. Nici cu Elias. Așa sunt eu clădit, nu-mi plac chestiile astea lacrimogene. Nu m-am dus la bază să-mi iau rămas-bun. Am scris pe grupuri și după am ieșit, pentru că nici măcar nu am vrut să văd reacțiile de acolo. Deci, cu Reghe, nu am niciun fel de problemă!”, a conchis Mihai Stoica.