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Antrenori cunoscuți critică pauza de hidratare, FIFA apără noua regulă

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Campionatul Mondial 2026
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Mulți dintre antrenorii echipelor participante la CM de fotbal consideră că întreruperea meciurilor pentru hidratarea jucătorilor ascunde de fapt dorința de a avea un nou nou interval pentru difuzarea reclamelor.

La unele meciuri, jucătorii chiar au avut nevoie de o pauză de hidratare (Foto: EPAImages)
La unele meciuri, jucătorii chiar au avut nevoie de o pauză de hidratare (Foto: EPAImages)

Înaintea turneului final găzduit de Canada, Mexic și SUA, Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a transmis prin intermediul directorului tehnic Manolo Zubiria că la meciuri se vor ține pauze suplimentare a câte trei minute, la jumătatea fiecărei reprize. Acestea vor fi pentru hidratarea jucătorilor și se vor lua indiferent de condițiile meteorologice. Această decizia a fost adoptată în baza angajamentului FIFA față de bunăstarea jucătorilor în timpul turneului. Trebuie spus, însă, că aceste pauze de hidratare s-au luat și în trecut. De pildă, la ediția din 2014 a CM de fotbal, care s-a desfășurat în Brazilia. Doar că atunci s-a ținut cont de condițiile meteo (dacă era foarte cald). De asemenea, în perioada pandemiei de Covid-19 aceste pauze au fost tot mai frecvente.

La acest turneu final al CM, însă, s-au iscat tot felul de discuții. La unele meciuri, pauzele de hidratare au fost apreciate de fotbaliști. Brazilienii și marocanii, de pildă, au avut de înfruntat o temperatură ridicată (30 de grade Celsius) în 14 iunie, la New York. Cu câteva ore înainte, qatarezii și elvețienii, în schimb, n-au consumat foarte multă apă în cele două pauze suplimentare, termometrele afișând în jur de 19 grade Celsius în timpul meciului lor de la San Francisco.

De la adoptarea acestei noi reguli, tot mai mulți dintre participanții la Mondialul din Canada, Mexic și SUA și-au spus părerea. Căpitan al Olandei, Virgil van Dijk a comentat după ce echipa lui a remizat (2-2) cu Japonia: „Dacă este foarte cald, este un lucru benefic, dar, în opinia mea, situația trebuie examinată de la caz la caz, pentru fiecare meci”. Apoi, fundașul lui Liverpool a adăugat la BBX: „Nu cred că este prea grozav nici pentru cei care urmăresc la televizor”.

Cunoscut pentru replicile sale, Marcelo Bielsa se află printre cei care n-au „înghițit” explicațiile oficiale. „A juca patru reprize în loc de două schimbă însuşi conceptul de fotbal”, a spus antrenorul Uruguay-ului, care nu s-a ferit să considere că aceste pauze au fost determinate mai mult de interese comerciale decât de condiţiile meteorologice. „Nu s-au gândit la consecinţele pe care le-ar putea avea acest lucru asupra sportului, ci mai degrabă la alte repercusiuni”. În schimb, tehnicianul a considerat că schimbările adoptate la acest turneu final în privința arbitrajului video reprezintă un pas înainte. „Concluziile pe care le prezint nu sunt ale mele, ci acelea pe care le aud în mod constant şi cu care sunt de acord”.

Marcelo Bielsa a pomenit despre motivele comerciale din spatele pauzei de apă (Foto: EPAImages)
Marcelo Bielsa a pomenit despre motivele comerciale din spatele pauzei de apă (Foto: EPAImages)

Nici antrenorul argentinian Mauricio Pochettino n-a fost entuziasmat de aceste pauze. După ce SUA a câștigat cu 4-1 în fața Paraguayului, tehnicianul a mărturisit. „Îmi place doar când condițiile sunt extreme. Atunci când nu este foarte cald, mi se pare ceva inutil.” Mult mai departe a mers Didier Deschamps. Acesta a spus la postul TF1: „Jucăm patru reprize. Dacă ești pe val, acele trei minute risipesc avântul. Poate că te ajută dacă ai dificultăți, însă dacă ești pe punctul de a-ți doborî adversarul nu prea...”. Opinia că aceste pauze suplimentare nu sunt numai pentru hidratare a fost exprimată și de antrenorul Belgiei. „Pentru mine, este mai mult o pauză tehnică decât o pauză de răcorire”, a subliniat Rudi Garcia înaintea partidei pe care Belgia a susținut-o împotriva Egiptului (1-1). Tehnicianul a adăugat că aceste pauze se aseamănă mai degrabă cu cele din baschet, handbal și colei (time-out), atunci când antrenorii transmit sfaturi jucătorilor. „Dacă suntem inteligenți în privința asta, poate avea un impact. În timpul celor două amicale ale noastre, a fost util să putem transmite instrucțiuni tactice suplimentare”, a recunoscut antrenorul principal al „Diavolilor Roșii”.

Jürgen Klopp a fost extrem de dur

Reprezentanții echipelor mici au avut o altă poziție. Înterogați de jurnaliști, neozeelandezii Callum McCowatt și Elijah Just s-au declarat în favoarea pauzelor de hidratare. „Cred că ajută la îmbunătățirea nivelului de joc”, a răspuns primul, care joacă la Silkeborg, în liga daneză. Iar apoi a spus că decizia este foarte bună mai ales atunci când meciurile se dispută pe Coasta de Est a Americii, acolo unde „umiditatea este foarte ridicată”. Extremă la Motherwell, în Scottish Premiership, Elijah Just a completat: „Evident, este util să ai acea scurtă pauză pentru a te hidrata. A fost extrem de cald în timpul meciurilor de pregătire”. Și cum Noua Zeelandă a disputat primul meci împotriva Iranului pe stadionul SoFi din Los Angeles, acesta a evidențiat și un alt aspect: „Este un stadion acoperit. Așa că poate pauzele pentru apă nu sunt la fel de necesare pentru jucători pe cât sunt din motive comerciale”.

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Spaniolii se hidratează în pauza unui meci jucat la CM de fotbal 2026 (Foto: EPAImages)
Spaniolii se hidratează în pauza unui meci jucat la CM de fotbal 2026 (Foto: EPAImages)

N-a fost singurul om din fotbal care a evidențiat acest aspect. „Posturile TV sunt mulțumite. Există mai multă publicitate”, a remarcat Didier Deschamps cu ceva timp în urmă. Multe posturi au difuzat reclame. Altele n-au făcut-o. Iar în ultima postură este rețeaua de limbă spaniolă Telemundo TV, care transmite Cupa Mondială în Statele Unite. Iar comentatorul acesteia a spus în timpul primei pauze de hidratare din meciul dintre Canada și Bosnia-Herțegovina: „Preferăm să o facem în stilul tradițional. Vrem să vedem ce fac jucătorii. Asta le arătăm fanilor, oamenilor, nu latura comercială a fotbalului”. De asemenea, fiind post public, BBC nu difuzează reclame în aceste câteva minute de pauză.

O poziție extrem de dură a exprimat Jürgen Klopp, care a subliniat că „mingea ar trebui să fie vedeta. Fotbalul este ținut ostatic de directorii care stau în birouri cu aer condiționat. Fotbalul era evenimentul principal, dar acum riscă să devină muzica de fundal pentru un spectacol comercial”, a criticat fostul manager al lui Liverpool la postul de televiziune german ZDF.

Președintele FIFA a apărat noua regulă

În fața atâtor comentarii, președintele FIFA, Gianni Infantino, a abordat subiectul pauzelor de hidratare într-un interviu acordat EFE la New York: „Motivul acestor pauze este în mod clar căldura. La o Cupă Mondială în care joci opt meciuri în 39 de zile, este foarte important să poți avea un moment de odihnă. Este foarte greu de acceptat că un antrenor poate influența un meci făcând ajustări pentru că este cald, dar nu are aceeași oportunitate într-un alt meci când este puțin mai răcoare. De aceea există aceste pauze în fiecare meci”, a spus oficialul.

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Președintele FIFA a apărat pauza de hidratare introdusă la acest CM de fotbal (Foto: EPAImages)
Președintele FIFA a apărat pauza de hidratare introdusă la acest CM de fotbal (Foto: EPAImages)

Și cum au apărut suspiciuni că întreruperile ar putea fi cauzate de interese comerciale sau legate de televiziuni, Infantino a respins categoric: „FIFA nu câștigă absolut nimic din asta. Toate contractele au fost deja semnate în prealabil, deci nu este o problemă economică. Pentru noi, este una pur sportivă”, a spus acesta, care a amintit că și la ultima finală a Ligii Campionilor a existat o pauză de hidratare deși s-a jucat seara și n-au fost temperaturi extreme. „Un meci mare, o mare finală. Pauzele au fost respectate și nimeni nu a spus nimic”, a spus șeful fotbalului la nivel mondial. Nu în ultimul rând, acesta a recunoscut că pauzele pot influența meciurile: „Pot avea un impact asupra rezultatului? Nu știu, dar este posibil. Este un lucru rău sau unul bun? Nu știu. Vom analiza totul”.

S-a făcut o excepție la meciul Franța – Irak

La acest turneu final al CM de fotbal a existat un meci în care nu s-a luat una dintre pauzele de hidratare. Și anume Franța – Irak (3-0), care a fost întrerupt circa două ore din cauza unei furtuni care s-a produs în zonă. Confruntarea s-a reluat la ora 20.00 (la Philadelphia), iar terenul era îmbibat cu apă. Jucătorii au fost nevoiți să efectueze din nou obișnuita încălzire. Și nimeni n-a mai avut chef să facă pauză de hidratare. Nici măcar oficialii FIFA.

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